Ο Niall Horan προαναγγέλλει το τρίτο άλμπουμ του με ένα απόσπασμα τραγουδιού και μία αινιγματική ιστοσελίδα 

Ο Niall Horan προετοιμάζει το έδαφος για τη δισκογραφική επάνοδό του.

Εδώ και μήνες, ο λογαριασμός του Niall Horan στο TikTok ήταν γεμάτος από teasers που υπαινίσσονταν ότι ο τραγουδιστής ετοιμάζει το τρίτο άλμπουμ του.

Σε ένα βίντεο, κάποιος τον ρωτά τι ακούει και εκείνος απαντά: «Το νέο μου τραγούδι, λέγεται… Δεν μπορώ να σας πω ακόμα».

Ακόμη δεν μπορεί να μας το πει, αλλά μετά τη δημιουργία μίας αινιγματικής νέας ιστοσελίδας, με την ονομασία «Heaven Wont Be The Same», ο Niall Horan έδωσε μία πρόγευση του ήχου που θα έχει η μεγάλη επιστροφή του.

«Μόνο ο Θεός ξέρει πού μπορεί να φτάσει αυτό / Ακόμα κι αν η αγάπη μας αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο / Και εσύ και εγώ τυλιχτούμε στις φλόγες / Ο παράδεισος δεν θα είναι ο ίδιος», τραγουδάει ο Horan στο τελευταίο του teaser στο TikTok, παίζοντας μία ακουστική κιθάρα από τα μπροστινά σκαλιά ενός σπιτιού.

Στο πίσω μέρος, ένα παράθυρο αναπαριστά την εικόνα της μυστηριώδους ιστοσελίδας, η οποία απεικονίζει ένα παράθυρο με θέα έναν συννεφιασμένο ουρανό και διαθέτει επίσης ένα κερί που καίει όλο και πιο σιγά.

Η φλόγα του κεριού φαίνεται να παραπέμπει στο πρώτο σόλο άλμπουμ «Flicker» (2017) του Niall Horan, ενώ τα σύννεφα παραπέμπουν στο δεύτερο άλμπουμ του, «Heartbreak Weather» (2020).

Στον τίτλο της ιστοσελίδας αναφέρεται: «Το NH3 έρχεται…»

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η προώθηση του «Heartbreak Weather» διακόπηκε και καταποντίστηκε από την πανδημία.

Τον Οκτώβριο, ο Niall Horan μοιράστηκε στο TikTok τα σχέδιά του για τη νέα χρονιά, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων για νέα μουσική και μερικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ, όπως η επερχόμενη εμφάνισή του στο Boston Calling.

«Έχει περάσει καιρός, κάτι που ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά», είπε τότε ο τραγουδιστής.

«Αλλά ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει. Επέστρεψα. Το νέο έτος έρχεται νέα μουσική για την οποία είμαι πραγματικά πολύ υπερήφανος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο υπομονετικοί μαζί μου όσο το ετοίμαζα», πρόσθεσε.

Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μουσική, ο Niall Horan βρίσκεται επίσης στη μέση των γυρισμάτων για την πρώτη του σεζόν ως coach στην αμερικανική έκδοση του «The Voice».

«Μου αρέσει να βρίσκω νέα ταλέντα στο διαδίκτυο, οπότε ήθελα πραγματικά να συμμετάσχω και να βρω μία νέα σοδειά ταλέντων που μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να τους κάνουμε καριέρα», δήλωσε στο NBC Insider για τη συμμετοχή του στο talent show.

«Είμαι ενθουσιασμένος να κερδίσω. Έχω μία απίστευτη ομάδα από απίστευτα ταλέντα. Δεν χτυπούσα το buzzer μου κάθε φορά επειδή ήμουν πολύ επιλεκτικός ως προς το ποιον ήθελα στην ομάδα μου. Ήθελα όλους τους διαφορετικούς τύπους τραγουδιστών, όλους τους διαφορετικούς τύπους ειδών, απλά ήθελα χαρακτήρα», είπε.