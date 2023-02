Niall Horan: Πώς βρήκε τα βήματά του μετά τη διάλυση των One Direction

Ο Niall Horan επιστρέφει στα βασικά στο νέο άλμπουμ του.

Ο Niall Horan περιέγραψε πώς άρχισε να ασχολείται με τη δημιουργία μουσικής αμέσως μετά τη διάλυση των One Direction, προσπαθώντας να βρει τα βήματά του ως σόλο καλλιτέχνης.

«Όταν το συγκρότημα τελείωσε, απλά πήρα την κιθάρα και έκανα αυτό που νομίζω ότι φυσικά κάνω καλύτερα, το οποίο είναι η ακουστική κιθάρα ή το απλό πιάνο, και απλά άρχισα να κάνω τέτοιου είδους πράγματα», είπε ο 29χρονος τραγουδιστής μιλώντας στον Zane Lowe και στο Apple Music 1.

Ο Niall Horan κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, «Flicker», το 2017 – περίπου δύο χρόνια αφότου τα μέλη των One Direction χώρισαν και επίσημα τους δρόμους τους. Το «Flicker» περιείχε τις επιτυχίες «This Town», «Too Much To Ask», «On The Loose» και «Slow Hands».

Το 2020, κυκλοφόρησε το «Heartbreak Weather», για το οποίο σχολίασε τώρα ότι «χτίστηκε λίγο περισσότερο» σε σχέση με την πρώτη του δισκογραφική δουλειά.

Ο Niall Horan αποκάλυψε ότι το επερχόμενο νέο άλμπουμ του, με τίτλο «The Show», είναι μία επέκταση του πρώτου άλμπουμ του «αλλά με μεγαλύτερο ήχο».

«Ο τρόπος με τον οποίο έχω γράψει τα τραγούδια είναι η επιστροφή στα βασικά, και οι τέσσερις συγχορδίες και το finger picking, και το απλό πιάνο, το παίξιμο με το δεξί χέρι, το οποίο προσφέρει ωραίες μελωδίες», περιέγραψε.

«Και στη συνέχεια, το θέμα ήταν να βρεθεί ο σωστός τύπος παραγωγής πάνω στα τραγούδια, για να γίνουν μικρά και μεγάλα ταυτόχρονα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Επιστροφή στους ήχους», πρόσθεσε.

Ο Niall Horan σημείωσε επίσης ότι πήρε το χρόνο του με αυτό το νέο άλμπουμ και επέτρεψε στον εαυτό του να ξεκουραστεί – επειδή η πανδημία του το επέτρεψε.

«Τα τελευταία 12 χρόνια, δεν είχα ποτέ ελεύθερο χρόνο», είπε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 17 ετών στο πιο επιτυχημένο και δημοφιλές boy band της εποχής του.

«Κατά κάποιο τρόπο απλά καθόμουν, όπως έκαναν όλοι οι άλλοι», σχολίασε για την περίοδο των lockdowns λόγω της πανδημίας.

«Και μετά, όταν ένιωσα ότι είμαι σε φόρμα, άρχισα να γράφω στο σπίτι, χωρίς να βγαίνω από το σαλόνι, με το πιάνο και την ακουστική κιθάρα», ανέφερε σχετικά με το πώς γεννήθηκε το «The Show».

«Έγραψα το πρώτο τραγούδι και ήταν αξιοπρεπές. Και σκέφτηκα: “Εντάξει, ίσως έτσι να ξεκινήσουμε”», είπε ο Niall Horan για το νέο άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου.