Τη ζήλια του Niall Horan προκαλεί το ελεύθερο πνεύμα της κοπέλας του, πάντα στο πλαίσιο του video clip για το «On The Loose».

Το νέο του single με τίτλο «On The Loose» οπτικοποιεί ο Niall Horan.

Τον προηγούμενο Οκτώβριο, ο Ιρλανδός τραγουδιστής κυκλοφόρησε με το σήμα της Capitol Records / Universal Music την πρώτη δισκογραφική δουλειά του με το γενικό τίτλο «Flicker», η οποία έκανε είσοδο στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200».

Έχοντας πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων ως μέλος του δημοφιλέστατου συγκροτήματος των One Direction, ο Niall Horan άρχισε την ατομική καριέρα του με τα singles «This Town» και «Slow Hands», που αμφότερα έγιναν τουλάχιστον πλατινένια σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία.

Το «Slow Hands» εκτινάχθηκε κατευθείαν στο Νο1 σε 44 χώρες και ανακηρύχθηκε από το «Billboard» ως ένα από τα «καλύτερα τραγούδια του 2017 έως τώρα». Ακολούθησε το «Too Much To Ask», ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Niall Horan για το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα του, σε παραγωγή του καταξιωμένου Greg Kurstin (Adele, Sia).

Το «On The Loose» είναι το τέταρτο single που προωθείται από το «Flicker», αποκτώντας μία εναλλακτική και αρκετά ραδιοφωνική έκδοση. Το τραγούδι διηγείται την ιστορία μίας μυστηριώδους κοπέλας που καταστρέφει τις ζωές αντρών.

Το video clip ξεκινά με τον Nial Horan στην έρημο μαζί με τη συνοδεία της γυναίκας που περιγράφεται στους στίχους. Όσο τα πλάνα προχωρούν, γίνεται φανερό ότι η ανεμπόδιστη φύση της προκαλεί τη ζήλια του Niall.

Όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξη o Niall Horan, το τραγούδι είναι έκδηλα επηρεασμένο από τη ροκ μπάντα των Fleetwood Mac:

«Μπορείς να ακούσεις τους ‘Mac σε αυτό. Όλοι πάντα προσπαθούν να γράψουν το δικό τους “Dreams”. Είμαι μόνο 24, οι Fleetwood Mac είναι η μουσική που άκουγα από τότε που ήμουν τεσσάρων ετών. Άκουγα πολύ από άλλα είδη μουσικής, αλλά αυτό είναι το υλικό που παρέμενε πάντα τριγύρω μου»

«Περνούσα μία πανκ – ροκ φάση όταν ήμουν 15, μου αρέσει το πανκ – ροκ αλλά θα σήκωνα το iPod να πάω απευθείας εκεί, θα πήγαινα πιθανώς στους ‘Mac, Crosby Stills, Nash, Jackson Brownie και Tom Petty. Είναι οι καλλιτέχνες στο κεφάλι μου, νομίζω μπορείς να τους ακούσεις στο άλμπουμ», εξηγεί.