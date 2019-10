Με ανανεωμένο ήχο επιστρέφει ο Niall Horan.

Ο Niall Horan επανεμφανίζεται δισκογραφικά δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου του και συστήνεται ξανά καλλιτεχνικά με το νέο τραγούδι «Nice To Meet Ya».

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής, τον οποίο γνωρίσαμε ως μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος One Direction, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2017 το debut album του «Flicker». Το άλμπουμ περιείχε τραγούδια όπως το τρεις φορές πλατινένιο «Slow Hands», το διπλά πλατινένιο «This Town» και το χρυσό «Too Much Too Ask».

Το «Flicker έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ και κατέλαβε την κορυφή του iTunes σε 61 χώρες, ενώ έχει σημειώσει 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και διαθέτει πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια streams.

Δύο χρόνια μετά, ο Niall Horan ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο με το single «Nice To Meet Ya», που κυκλοφορεί από τις Neon Haze και Capitol Records / Universal Music.

Η μεταδοτική ενέργεια του 26χρονου τραγουδιστή και το απαράμιλλο χάρισμά του να αφηγείται ιστορίες με τα τραγούδια του είναι βασικά γνωρίσματα του «Nice To Meet Ya».

«Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από το “Flicker” και το “Nice To Meet Ya” είναι ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο για εμένα. Μου έδωσε την ευκαιρία να πειραματιστώ μουσικά και τελικά να ‘μαι εδώ με κάτι φρέσκο», δηλώνει ο ίδιος.

Ο Niall Horan συνυπογράφει το τραγούδι με τη Ruth-Anne Cunningham, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους μετά το «Slow Hands».

To «Nice To Meet Ya» είναι ένα upbeat anthem με indie rock ατμόσφαιρα. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα music video σε σκηνοθεσία των The Young Astronauts, που καταγράφει ένα εικοσιτετράωρο του Niall στο Λονδίνο πριν γνωρίσει μία γοητευτική κοπέλα με την οποία θα περάσει το βράδυ του.