Ο Niall Horan και οι μεγαλύτεροι Ιρλανδοί αστέρες ενθαρρύνουν το social distancing

Τη σημαντικότητα της κοινωνικής αποστασιοποίησης στον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού τονίζει ο Niall Horan.

Ο Niall Horan συγκέντρωσε μερικούς Ιρλανδούς φίλους του για να υπενθυμίσουν στους συμπατριώτες τους ότι πρέπει να «ενωθούν παραμένοντας μακριά» ο ένας από τον άλλον κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία του Niall Horan και του Hozier, μέσα από την οποία προέκυψε ένα μοναδικό βίντεο με τη συμμετοχή πλήθους Ιρλανδών αστέρων

«Οι Ιρλανδοί είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο ως άνθρωποι με πάθος, που τους αρέσει να περνάνε καλά και πολύ πατριώτες», αναφέρεται στο βίντεο, στο οποίο παρακολουθούμε πλάνα του του Niall Horan και του Hozier από τα σπίτια τους.

«Μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά μέσω του πολιτισμού μας, των έργων μας, του πνεύματός μας και της αποφασιστικότητάς μας, έχουμε μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια σκηνή», τονίζεται αμέσως μετά.

Μεταξύ των επωνύμων που εμφανίζονται στο βίντεο είναι μουσικοί όπως ο The Edge των U2, ο Andrea Corr, ο Dermott Kennedy, μέλη των The Script και των Westlife, ο Gavin James και διάφοροι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές και αθλητές του γκολφ.

Ο Niall Horan και οι υπόλοιποι Ιρλανδοί αστέρες που συμμετέχουν στο βίντεο ευχαριστούν τους επαγγελματίες υγείας για την προσφορά τους και προτείνουν στον κόσμο να μάθει ένα όργανο ή να ακούσει την αγαπημένη του μουσική μπάντα ενώ μένει σπίτι και τηρεί τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Το βίντεο επενδύει μουσικά το τραγούδι «Where The Streets Have No Name» των U2 που κυκλοφόρησε το 1987.

Ο Niall Horan σχολίασε για την πρωτοβουλία #UnitedByStayingApart: «Δοκίμασα να χρησιμοποιήσω τις επαφές μου με Ιρλανδούς μουσικούς… Ο Hozier και εγώ γράψαμε αυτή τη μικρή ομιλία και συζητήσαμε ξανά και ξανά και μετά στράφηκα σε όλους τους Ιρλανδούς μουσικούς / τραγουδιστές… Προσπαθήστε να κρατήσετε τον κόσμο μέσα».