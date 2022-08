Ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi τραγούδησαν στους δρόμους του Δουβλίνου.

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου, ο 28χρονος Ιρλανδός και ο 25χρονος Σκωτσέζος έστησαν με μια κιθάρα και ένα μικρόφωνο στον εμπορικό δρόμο της Grafton Street στο κέντρο του Δουβλίνου, κάνοντας έκπληξη στους περαστικούς.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από τον Niall Horan και τον Lewis Capaldi οι οποίοι είχαν μαζί τους με τον συνάδελφό τους τραγουδιστή και συχνό μουσικό του δρόμου στο Δουβλίνο Jacob Koopman.

Ο Niall Horan πήρε την κιθάρα του για να τραγουδήσουν, μεταξύ άλλων, τη σόλο επιτυχία του «Slow Hands» που κυκλοφόρησε 2017.

«Επειδή σε θέλω πολύ / Ναι, σε θέλω, μωρό μου / Αργά, αργά τα χέρια / Όπως ο ιδρώτας που στάζει στα βρώμικα ρούχα μας / Όχι, καμία πιθανότητα / Να φύγω από εδώ χωρίς εσένα πάνω μου / Εγώ, ξέρω / Ναι, ξέρω ήδη ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο / Τα σχέδιά σου και αυτά / Αργά τα χέρια», τραγούδησαν μαζί ο Horan και ο Capaldi στο ρεφρέν, με τη βοήθεια του κοινού.

Ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi, με τη συνοδεία του Jacob Koopman στην κιθάρα – τραγούδησαν και άλλα γνωστά τραγούδια, όπως το «Yellow» των Coldplay και το «Before You Go» του Capaldi.

Ο Jacob Koopman καταγράφει συχνά στο κανάλι του στο YouTube τις εμφανίσεις του στους δρόμους του Δουβλίνου και είχε τραγουδήσει ζωντανά το «Before You Go» τον Ιούλιο του 2021.

Μετά τη γεμάτη ενθουσιασμό ημέρα, ο τραγουδιστής εξέφρασε σε μία ανάρτησή του στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram την έκπληξή του που κατάφερε να παίξει με τον Niall Horan και τον Lewis Capaldi.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις έπαιξα στον δρόμο με τον Lewis Capaldi και τον Niall Horan», έγραψε σε μία φωτογραφία του που τον έδειχνε να χαμογελάει.

Δείτε παρακάτω περισσότερα βίντεο από την εμφάνιση του Niall Horan και του Lewis Capaldi στους δρόμους του Δουβλίνου.

