Niall Horan και Lewis Capaldi μοιράζονται μία πανέμορφη διασκευή μίας επιτυχίας των U2

Ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi χρησιμοποιούν μόνο μία ακουστική κιθάρα και ένα πιάνο για τη διασκευή τους.

Ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi μοιράζονται μία πανέμορφη διασκευή μίας κλασικής επιτυχίας των U2.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Homecoming: The Road to Mullingar» του Niall Horan με τη συμμετοχή του Lewis Capaldi, οι δύο τραγουδιστές της pop συνεργάστηκαν για ένα ντουέτο της επιτυχίας «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» των U2 που κυκλοφόρησε το 1987.

Ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi ηχογράφησαν το ντουέτο τους στα Windmill Lane Studios του Δουβλίνου και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την υπέροχα απλή διαδικασία.

Οι δύο τραγουδιστές δεν χρησιμοποίησαν στην ηχογράφηση της διασκευής τους άλλα βοηθητικά όργανα εκτός από αυτά που παίζουν οι ίδιοι, με τον Niall Horan να αναλαμβάνει την ακουστική κιθάρα και τον Lewis Capaldi να βρίσκεται στο πιάνο και να τραγουδούν εναλλάξ τους στίχους.

Αφού ολοκλήρωσαν το τραγούδι, ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi έκαναν ένα θριαμβευτικό high-five.

«Αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό», σχολίασε ο πρώην αστέρας των One Direction για τον χώρο των Windmill Lane Studios, όπου οι δύο τραγουδιστές φαίνονται στο βίντεο να υπογράφουν τα ονόματά τους σε έναν τοίχο.

Το «Homecoming: The Road to Mullingar» κυκλοφόρησε για streaming τον Οκτώβριο στο Amazon Prime σε επιλεγμένες χώρες και γυρίστηκε με τη χορηγία της Guinness. Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ελπίδα του Niall Horan να «επισκεφθεί και να επανασυνδεθεί με όλα όσα αγαπάει από την πατρίδα του», ο 29χρονος τραγουδιστής ξεναγεί τον Lewis Capaldi στην Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τριών ημερών.

«Έκανα ένα ταξίδι σε όλη την Ιρλανδία με την ευγενική χορηγία της Guinness με τον πιο σέξι άντρα της Ιρλανδίας για το 2014», αστειεύτηκε ο Lewis Capaldi λίγο πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Niall Horan και ο Lewis Capaldi επίσης μια διασκευή του «Chasing Cars» των Snow Patrol σε μια τοπική παμπ στο Mullingar και τραγούδησαν στους δρόμους του Δουβλίνου τις επιτυχίες τους «Slow Hands» και «Before You Go».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, κανένα από τα τραγούδια από το «Homecoming: The Road to Mullingar» δεν είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming, αν και ο Lewis Capaldi έχει προαναγγείλει την κυκλοφορία τους.