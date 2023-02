Ο Niall Horan επιστρέφει με το νέο single «Heaven»

Ο Niall Horan επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο single «Heaven», το πρώτο του σόλο τραγούδι μετά από σχεδόν τρία χρόνια και υποδέχεται το κοινό στον κόσμο του επερχόμενου άλμπουμ του «The Show».

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης προετοίμασε το έδαφος για το «Heaven» μέσω του TikTok, όπου οι αναρτήσεις του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές από τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Niall Horan δήλωσε για το νέο τραγούδι του: «Ένα πράγμα που έμαθα με τα χρόνια είναι ότι η κοινωνία αγαπά να μας πιέζει να φτάσουμε σε συγκεκριμένα ορόσημα μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία. Είτε αυτό είναι να παντρευτούμε είτε οτιδήποτε άλλο που πραγματικά θα έπρεπε να βασίζεται στο δικό μας ένστικτο».

«Καθώς μεγάλωνα, προσπάθησα να αφήσω αυτές τις προσδοκίες και να ακολουθήσω την καρδιά μου. Το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού λέει ότι αυτό που έχω στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι καταπληκτικό. Οπότε θα ήταν τρελό να το καταστρέψω αυτό υποκύπτοντας σε εξωτερικές πιέσεις», εξήγησε.

Το «Heaven» ηχογραφήθηκε στη Νότια Καλιφόρνια. Οι εκδόσεις βινυλίου 7 ιντσών και CD του «Heaven», οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο, είναι ήδη διαθέσιμες για προ-παραγγελία.

Ο Niall Horan έγραψε το τραγούδι μαζί με τους John Ryan και Joel Little, οι οποίοι έκαναν και την παραγωγή, και τον Tobias Jesso Jr.

Το «Heaven» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Niall Horan, με τίτλο «The Show», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 9 Ιουνίου.

