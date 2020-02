Ο Niall Horan δίνει στη δημοσιότητα το tracklist του «Heartbreak Weather»

Με ένα ευφάνταστο βίντεο αποκαλύπτει ο Niall Horan το tracklist του επερχόμενου άλμπουμ του «Heartbreak Weather».

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται για τις 13 Μαρτίου, με τοπικές βροχές σε όλες τις… πληγωμένες καρδιές, όπως μας ενημερώνει ο Niall Horan.

Αντλώντας έμπνευση από την ευρηματικό τίτλο του επερχόμενου άλμπουμ του «Heartbreak Weather», ο 26χρονος τραγουδιστής μοιράζεται τους τίτλους των 14 τραγουδιών που θα περιέχει μέσω ενός ευφάνταστου βίντεο διάρκειας δύο λεπτών.

Το tracklist του «Heartbreak Weather» αποκαλύπτεται ένα ρετρό δελτίο καιρού με παρουσιαστή τον Niall Storm, ένα φανταστικό πρόσωπο που ενσαρκώνει ο Horan επηρεασμένος από τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του Ron Burgundy, τον οποίο υποδύθηκε ο Will Ferrell στην ταινία «Anchorman» το 2004.

Οι τίτλοι των τραγουδιών του «Heartbreak Weather» συνδυάζονται έντεχνα με την πρόγνωση καιρού που εκφωνεί στην κάμερα ο Niall Horan.

«Σας ευχαριστώ πολύ που συντονιστήκατε στο “Heartbreak Weather”», είναι τα λόγια με τα οποία καλωσορίζει τους θεατές.

«Αυτό το τρελό μικρό πράγμα που λέγεται αγάπη τελικά δεν είναι “Μαύρο και Άσπρο”, όπως δεν είναι ούτε αυτό το τρελό μικρό πράγμα που λέγεται καιρός… Γι’ αυτό σιγουρευτείτε ότι θα εξασκήσετε την “Αγαπημένη Υπομονή” σας», λέει ο τραγουδιστής ανακοινώνοντας τους πρώτους τίτλους.

Στο τέλος του βίντεο, ο Niall Horan ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που είναι πιθανό να δοθεί στη δημοσιότητα το ομότιτλο single του άλμπουμ «Heartbreak Weather».

Ο δεύτερος προσωπικός δίσκο του Niall Horan θα κυκλοφορήσει από τις Neon Haze και Capitol Records / Universal Music στις 13 Μαρτίου.

Το tracklist του «Heartbreak Weather»

1. Heartbreak Weather

2. Black And White

3. Dear Patience

4. Bend The Rules

5. Small Talk

6. Nice To Meet Ya

7. Put A Little Love On Me

8. Arms Of A Stranger

9. Everywhere

10. Cross Your Mind

11. New Angel

12. No Judgement

13. San Francisco

14. Still