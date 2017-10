Ο Niall Horan κατακτά την πρώτη θέση με τον παρθενικό δίσκο του και οι One Direction «πιάνουν» τους Beatles.

Το ντεμπούτο της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς του Niall Horan στέφεται από επιτυχία και το «Flicker» κάνει είσοδο στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200».

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής είναι το τρίτο διαδοχικά (πρώην ή μη) μέλος του boy band – φαινόμενου των One Direction, μετά τον Zayn και τον Harry Styles, που κάνει πράξη τον παρθενικό δίσκο της ατομικής πορείας του στη μουσική.

Το πρώτο άλμπουμ του Niall Horan τιτλοφορείται «Flicker» και κυκλοφορεί από τις 20 Οκτωβρίου μέσω της Neon Haze Music και της Capitol Records / Universal Music, με περιεχόμενο 10+3 βαθιά προσωπικά τραγούδια που θυμίζουν τη folk-rock των 70’s και τα διαπερνά μία αειθαλή ρομαντική τάση.

Το «Flicker» είχαν προλογίσει δύο singles. Το «This Town» που σημείωσε πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το «Slow Hands» που αναρριχήθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη θέση σε 44 χώρες και στην πορεία έφτασε στο Νο1 του airplay chart των pop τραγουδιών στο «Billboard».

Ο Niall Horan έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος με τα πρώτα δείγματα επιτυχίας του «Flicker».

Το άλμπουμ κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του «Billboard 200» με 152.000 πωλήσεις στην αγορά των Η.Π.Α., εκ των οποίων οι 128.000 είναι φυσικές πωλήσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen Music. Επιπλέον, το «Flicker» έχει κατακτήσει την κορυφή στην Ιρλανδία και το Νο3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανέβηκε στην πρώτη θέση του ελληνικού iTunes από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας.

Ο 24χρονος τραγουδιστής είναι το τρίτο μέλος των One Direction που αντικρίζει το Νο1 με μία σόλο δισκογραφική δουλειά, επίτευγμα που έχουν καταφέρει μόνο οι Beatles.

Ταυτόχρονα, έρχεται στη δημοσιότητα μία εναλλακτική εκδοχή για το «Too Much To Ask», τον τελευταίο προάγγελο του «Flicker», η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί δώρο του Niall Horan στο κοινό του, αφού συμπίπτει χρονικά με την είδηση της πρωτιάς.