Niall Horan και Fletcher συνεργάζονται για την πιο εκπληκτική διασκευή του «Lover» της Taylor Swift

Ο Niall Horan ένωσε τις δυνάμεις του με τη Fletcher για μία εκπληκτική διασκευή του τραγουδιού «Lover» της Taylor Swift από το ομότιτλο άλμπουμ της.

Ο 26χρονος Ιρλανδός και η 25χρονη Αμερικανίδα συναντήθηκαν με αφορμή τη σειρά Spotify Singles της δημοφιλούς υπηρεσίας streaming.

Ο Niall Horan παρουσίασε επίσης μία ακουστική έκδοση του δικού του τραγουδιού «No Judgement» από το νέου άλμπουμ του «Heartbreak Weather», που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου.

Η ηχογράφηση έγινε στα Air Studios του Λονδίνου.

Great day recording a live version of no judgement and a cover of Lover by the lovely @taylorswift13 for @Spotify singles sessions https://t.co/prRCQITE1i pic.twitter.com/agLd5rMtge

— Niall Horan (@NiallOfficial) March 4, 2020