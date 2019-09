Το δεύτερο σόλο άλμπουμ του Niall Horan έχει ολοκληρωθεί.

Ο Niall Horan είναι ενθουσιασμένος για το νέο άλμπουμ του.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου του «Flicker» το 2017, ο Ιρλανδός τραγουδιστής εργάζεται αδιάκοπα για να κάνει πραγματικότητα το επόμενο δισκογραφικό βήμα του.

Βάσει όσων ανέφερε ο ίδιος στο Twitter για τα νέα τραγούδια του, φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του.

«Κάθομαι και ακούω τραγούδια από το καινούργιο άλμπουμ μου και είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να ακούσετε πόσο διασκέδασα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου», έγραψε ο 25χρονος τραγουδιστής.

I’m laying here listening to songs from my new record and I’m so excited to get going. Can’t wait for you to hear the fun I’ve been having over the last year. — Niall Horan (@NiallOfficial) September 2, 2019

Ο Niall Horan πρόσθεσε ότι αφότου παρακολούθησε τις αντιδράσεις του κοινού στην περιοδεία του «Flicker Tour», πήρε μία εικόνα από «όσα κάνουν τους ανθρώπους να χορεύουν, όσα τους κάνουν να θλίβονται και όσα βρίσκονται ενδιάμεσα».

«Τα παρατήρησα και είμαι έτοιμος», σημείωσε.

Touring ‘Flicker’ and watching the faces of people all over the world every night, you really get an insight into what kinds of things get people dancing, what makes them sad and everything inbetween. So I’ve observed and I’m ready. — Niall Horan (@NiallOfficial) September 2, 2019

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε στη συνέχεια τους θαυμαστές που συνέβαλαν ώστε να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά του, αλλά και για την επιτυχία του πρώτου άλμπουμ του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έγραψα το Flicker. Αντιπροσώπευε πώς ένιωθα εκείνη την περίοδο, αυτό που ήθελα να είναι η εισαγωγή στη σόλο καριέρα, τις μουσικές επιρροές μου που ζωντάνευσαν», έγραψε.

I’m so happy I wrote my first record “Flicker”. It represented how I felt at the time, what I wanted my intro to solo artistry to sound like, my musical influences came alive in the record. — Niall Horan (@NiallOfficial) September 2, 2019

«Έφτασε σε πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους νόμιζα όταν το έγραφα. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στα charts σήμερα», ανέφερε ο Niall για το «Flicker».

To top it off it reached a lot more people than I thought it would when I was writing it as it’s very different to what’s out there in the charts these days. Thank you so much for making my dreams come true and really taking it on board. — Niall Horan (@NiallOfficial) September 2, 2019

Στα τέλη Αυγούστου ο Horan είχε αναρτήσει ένα μυστηριώδες μήνυμα στο οποίο έγραφε τη φράση «What’s your name?» (Πώς σε λένε;).

Την ίδια ατάκα έβαλε και ως επικεφαλίδα στους λογαριασμούς του στο Twitter και στο Instagram, δημιουργώντας υποψίες ότι σχετίζεται με τα επόμενα σχέδιά του.