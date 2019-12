Niall Horan: Δύο ηλεκτρισμένες εμφανίσεις στο «Saturday Night Live»

Δύο ηλεκτρισμένες εμφανίσεις έκανε στο «Saturday Night Live» ο Niall Horan.

Τον Niall Horan υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου το πλατό του «Saturday Night Live».

Ο 26χρονος Ιρλανδός εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως σόλο καλλιτέχνης στο δημοφιλές late-night show της αμερικανικής τηλεόρασης και παρουσίασε ζωντανά τα δύο ολοκαίνουργια τραγούδια του.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η διάσημη ηθοποιός Scarlett Johansson.

Στην πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή ο Niall Horan συνεπήρε κοινό και τηλεθεατές με τον upbeat ρυθμό της επιτυχίας του «Nice To Meet Ya», δείχνοντας παράλληλα τις εντυπωσιακές δεξιότητές του στην κιθάρα.

Συγχρόνως ο τραγουδιστής έλαμπε με το στιλάτο κοστούμι σε απαλό ροζ χρώμα που προτίμησε.

Όταν επανήλθε αργότερα στη σκηνή για το δεύτερη εμφάνισή του, ο Horan παρουσίασε πρώτη φορά τηλεοπτικά τη συναισθηματική μπαλάντα «Put A Little Love On Me» που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

Η βελούδινη ερμηνεία του Niall Horan σε συνδυασμό με το χαμηλωμένο φωτισμό δημιούργησαν μία μαγευτική ατμόσφαιρα, σε σύμπνοια με το «Put A Little Love On Me».

Όπως συνηθίζεται με όλους τους καλεσμένους που υποδέχεται εβδομαδιαίως το «Saturday Night Live», ο Niall Horan πήρε μέρος σε ένα από τα κωμικά σκετς της εκπομπής.

Αυτό ήταν το ξεκαρδιστικό «Hot Tub Christmas» στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Scarlett Johansson και η Cecily Strong.