Niall Horan και Anne-Marie διασκευάζουν για καλό σκοπό το «Everywhere» των Fleetwood Mac

Ο Niall Horan και η Anne-Marie ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο Niall Horan και η Anne-Marie επαναπροσδιορίζουν το κλασικό τραγούδι «Everywhere» των Fleetwood Mac και παρουσιάζουν μία νέα εκδοχή που αποτελεί το φετινό επίσημο single της οργάνωσης BBC Children in Need.

Το φιλανθρωπικό single κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music την ημέρα του θεαματικού εράνου της φιλανθρωπικής οργάνωσης BBC Children in Need την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, που είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν ζωτικής σημασίας κεφάλαια για τη στήριξη των παιδιών και των νέων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σε μια εποχή που το χρειάζονται περισσότερο.

Το συνοδευτικό βίντεο για την εκτέλεση του «Everywhere» από τον Niall Horan και την Anne-Marie έκανε πρεμιέρα το ίδιο βράδυ και περιλαμβάνει μια σειρά από εμφανίσεις – έκπληξη από παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, όπως ο Ed Sheeran στην κιθάρα, η Griff στα synths και ο Yungblud στο μπάσο.

Το μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Phill Deacon, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τα βίντεο για τη διασκευή του «Times Like These» των Foo Fighters από τους Live Lounge Allstars και για το φιλανθρωπικό single του BBC Children in Need για το 2020, το «Stop Crying Your Heart Out».

Ο Niall Horan, δηλώνει: «Έχω υποστηρίξει το BBC Children in Need πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με δεδομένο τι έχουμε περάσει όλοι μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, νιώθω ό, τι πιο σημαντικό από ποτέ. Η συντροφικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του BBC Children in Need, και αυτό είναι το νόημα αυτού του τραγουδιού».

«Ελπίζω ο κόσμος να το απολαύσει, αλλά πάνω απ’ όλα, ελπίζω να δείξει σε όποιον μπορεί να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ότι είμαστε εδώ γι’ αυτόν», τονίζει.

Η Anne-Marie προσθέτει: «Όπως είδαμε τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες, συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τη διαφορά, και γι’ αυτό είμαι τόσο υπερήφανη που κυκλοφορώ αυτό το ξεχωριστό κομμάτι με τον Niall. Ελπίζω όλοι να το αγαπήσουν όσο κι εμείς».

Η Christine McVie των Fleetwood Mac, η οποία έγραψε το «Everywhere», σχολιάζει: «Είμαι ενθουσιασμένη με αυτή τη νέα έκδοση του “Everywhere” και με τη συμμετοχή μου στη φετινή καμπάνια του Children in Need. Ελπίζω ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά».

Υπέρ του BBC Children in Need θα διατεθούν τουλάχιστον 50 πένες Αγγλίας από κάθε αγορά του «Everywhere» στο Ηνωμένο Βασίλειο.