Ο Niall Horan ανακοινώνει το νέο single «Heaven»

Ο Niall Horan θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου το νέο single «Heaven», το πρώτο του σόλο τραγούδι μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης έγραψε το τραγούδι μαζί με τους John Ryan και Joel Little, οι οποίοι έκαναν και την παραγωγή, και τον Tobias Jesso Jr.

Το «Heaven» ηχογραφήθηκε στη Νότια Καλιφόρνια. Οι εκδόσεις βινυλίου 7 ιντσών και CD του «Heaven», οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο, είναι ήδη διαθέσιμες για προ-παραγγελία.

Ο Niall Horan δήλωσε για το νέο τραγούδι του: «Ένα πράγμα που έμαθα με τα χρόνια είναι ότι η κοινωνία αγαπά να μας πιέζει να φτάσουμε σε συγκεκριμένα ορόσημα μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία. Είτε αυτό είναι να παντρευτούμε είτε οτιδήποτε άλλο που πραγματικά θα έπρεπε να βασίζεται στο δικό μας ένστικτο».

«Καθώς μεγάλωνα, προσπάθησα να αφήσω αυτές τις προσδοκίες και να ακολουθήσω την καρδιά μου. Το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού λέει ότι αυτό που έχω στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι καταπληκτικό. Οπότε θα ήταν τρελό να το καταστρέψω αυτό υποκύπτοντας σε εξωτερικές πιέσεις», εξήγησε.

Ο Niall Horan προετοίμασε το έδαφος για το «Heaven» μέσω του TikTok, όπου οι αναρτήσεις του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές από τον Οκτώβριο του 2022.

Την εβδομάδα που προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης του single, ο ενθουσιασμός αυξήθηκε καθώς οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο άρχισαν να λαμβάνουν κουτιά που περιείχαν ένα κερί, στίχους από το ρεφρέν του «Heaven» και έναν κώδικα QR που οδηγούσε στην ιστοσελίδα heavenwontbethesame.com.

I could not be happier to let you know that my new single Heaven is being released February 17. Pre-save and pre-order https://t.co/1hGc3Z69Ub pic.twitter.com/5kwIHniwUa

— Niall Horan (@NiallOfficial) January 26, 2023