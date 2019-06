Με ένα ιδιαίτερο τραγούδι επιστρέφει ο NF.

Ο ράπερ NF αποκάλυψε τον τίτλο του επόμενου άλμπουμ του, «The Search», και δίνει μια γεύση με το ομότιτλο τραγούδι.

Έχοντας διάρκεια 4 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα και περιεχόμενο 777 λέξεις ακριβώς, το ομώνυμο single του «The Search» ξεδιπλώνει την ψυχή του NF, αποκαλύπτοντας μερικές από τις πιο σκοτεινές γωνίες του εαυτού του, ενώ χαρτογραφεί τις φιλόδοξες αναζητήσεις του.

Το επίσημο βίντεο του τραγουδιού έχουν σκηνοθετήσει ο Patrick Tohill και ο NF και έχει προλάβει να εμφανιστεί στις τάσεις του ελληνικού YouTube.

Το «The Search» είναι το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του ράπερ από το Μίσιγκαν και διαδέχεται τον πλατινένιο δίσκο «Perception», το οποίο κυκλοφόρησε ανεξάρτητα και εξέπληξε τη μουσική βιομηχανία κατακτώντας την κορυφή των ΗΠΑ, όπως και το Νο. 1 των «Top Rap Albums» και των «Top R&B / Hip-Hop Albums».

Το «Perception» ξεπέρασε τα 3,5 δισεκατομμύρια streams και περιείχε την τριπλά πλατινένια επιτυχία «Let You Down», η οποία μεταδόθηκε και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

«Η επιτυχία του ΝF αποδεικνύει τι μπορεί να γίνει σήμερα έξω από το παραδοσιακό σύστημα», επισήμανε το «Forbes».

Ο NF ανακοίνωσε επίσης τη φθινοπωρινή περιοδεία του, στο πλαίσιο της οποίας θα δώσει 29 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Πέρυσι πραγματοποίησε 87 συναυλίες για το «Perception World» και συνόδευσε τον Logic στην τουρνέ «Bobby Tarantino VS Everybody».