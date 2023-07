Οι NewJeans κυκλοφορούν το νέο EP «Get Up»

Το EP κυκλοφορεί παράλληλα με τη συμπλήρωση ενός έτους από το ντεμπούτο των NewJeans.

Οι NewJeans κυκλοφόρησαν το δεύτερο EP τους με τίτλο «Get Up».

Το EP περιέχει έξι τραγούδια: «New Jeans», «Super Shy», «ETA», «Cool With You», «Get Up» και «ASAP».

Το «Super Shy», το πρώτο single από το EP, έχει πραγματοποιήσει ένα δυνατό ξεκίνημα στα charts του Billboard. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard Global 200 και του Billboard Global Excl. U.S. μετά την κυκλοφορία του στις 7 Ιουλίου.

Το «New Jeans», το single που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σειρά «Powerpuff Girls» του Cartoon Network, έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 32 και στο Νο. 19 αντίστοιχα στα δύο charts.

Το «Get Up» διαδέχεται για τις NewJeans το παρθενικό EP «New Jeans» και το single album «OMG».

Τα έξι τραγούδια του «Get Up» μοιάζουν με μια συζήτηση των NewJeans με τον ακροατή, αλλά και με τον εαυτό τους.

Τον ενθουσιασμό για την άφιξη του EP έστειλε στα ύψη η κυκλοφορία δύο κινηματογραφικών music video για το «Cool With You» με πρωταγωνιστές τη HoYeon Jung του «Squid Game» και τον Tony Leung του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» και για το «ETA» σε συνεργασία με την Apple.

Το music video για το «ASAP», το τελευταίο τραγούδι από το EP «Get Up» των NewJeans που αναμένεται να αποκτήσει εικόνα, θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου.

Το «Get Up» κυκλοφόρησε ακριβώς ένα χρόνο από το επίσημο ντεμπούτο των NewJeans ως συγκρότημα με την κυκλοφορία του single «Attention».

Από την αρχή, οι NewJeans παρουσίασαν έναν μεθυστικό συνδυασμό φρεσκάδας και δροσιάς, αλλά με έναν αέρα φινέτσας και αυτοπεποίθησης. Οι NewJeans συνέλαβαν τον ήχο της νιότης, αλλά δοσμένο με έναν τρόπο που παρακάμπτει τη χαοτική δίνη της εφηβικής ζωής.

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους από το ντεμπούτο τους, οι NewJeans έχουν αφήσει ένα εντυπωσιακό αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Οι NewJeans, οι οποίες αποτελούνται από τις Minji, Hanni, Danielle, Haerin και Hyein, έσπασαν τον περασμένο Μάιο το ρεκόρ για τον Κορεάτη καλλιτέχνη που έφτασε ταχύτερα το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify – έχοντας εκείνη τη στιγμή μόλις έξι τραγούδια στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

Αυτόν τον Αύγουστο, οι NewJeans θα ανέβουν στη σκηνή του Lollapalooza στο Σικάγο, όπου θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στις ΗΠΑ και θα γίνουν επίσης οι πρώτες γυναίκες καλλιτέχνιδες της K-pop που θα συμμετάσχουν στο διάσημο φεστιβάλ.