Η Nessa Barrett εναντιώνεται στα πρότυπα ομορφιάς με το single «dying on the inside»

Το επόμενο single της Nessa Barrett μετά το επιτυχημένο «i hope ur miserable until ur dead».

Η Nessa Barrett αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά της στο νέο της single και music video «dying on the inside», που κυκλοφορεί από τη Warner Records.

Το δυναμικό alt-pop τραγούδι εδραιώνει ακόμη περισσότερο το ταλέντο της πρωτοεμφανιζόμενης καλλιτέχνιδας, το οποίο είχε παρουσιαστεί το 2021 στο πρώτο της EP, μ με τίτλο «pretty poison».

«Έχω μιλήσει για την οριακή διαταραχή της προσωπικότητάς μου, το άγχος και την κατάθλιψη», λέει η Nessa Barrett για τον αφιλτράριστο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δημιουργία τραγουδιών, «αλλά το μόνο πράγμα για το οποίο δυσκολευόμουν να ανοιχτώ ήταν η διατροφική διαταραχή μου», εξομολογείται.

Η δημιουργία και η ηχογράφηση του τραγουδιού αποδείχθηκε μια καθαρτική εμπειρία. «Την πρώτη φορά που άκουσα το “dying on the inside”, ξέσπασα σε κλάματα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Είναι ένα από τα πιο ειλικρινή τραγούδια που έχω δημιουργήσει», αποκαλύπτει.

Το συγκλονιστικό τραγούδι, σε παραγωγή του τακτικού συνεργάτη της Evan Blair, ξεκινάει ως μπαλάντα, με τη Nessa Barrett να καταγγέλλει τα επιζήμια πρότυπα ομορφιάς, παρομοιάζοντας έξυπνα την πάλη της με «τη συζήτηση στο τραπέζι που κανείς δεν μιλάει γι’ αυτήν», πριν κορυφωθεί σε ένα δυναμικό ρεφρέν, όπου οι εξομολογήσεις της γίνονται ακόμα πιο ειλικρινείς.

«Μισώ το γεγονός ότι πάντα δείχνω στα καλύτερά μου όταν πεθαίνω μέσα μου», τραγουδάει πάνω στη rock ενορχήστρωση.

Τα επίκαιρα θέματα που πραγματεύεται το «dying on the inside» αποτυπώνονται τέλεια στο σκληρό μουσικό βίντεο, το οποίο συνέλαβε η ίδια Nessa Barrett. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μάχεται ενάντια στη ζυγαριά του μπάνιου της, κάνει μια νυχτερινή βόλτα και, σε μια καθαρτική στιγμή, καίει ένα περιοδικό ως διαμαρτυρία ενάντια στα επιζήμια πρότυπα ομορφιάς που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης.

Η Nessa Barrett μίλησε για το τραγούδι στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού «Seventeen», το οποίο τη φιλοξένησε επίσης στο εξώφυλλό του.

«Ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου με μια διατροφική διαταραχή που είχα, και παράλληλα να μπορέσω να δημιουργήσω ένα τραγούδι με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν», λέει η 19χρονη για το «dying on the inside». «Ακόμα κι αν δεν έχουν διατροφική διαταραχή, μπορεί να παλεύουν συγκρίνοντας τον εαυτό τους με άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο», προσθέτει.

Δεδομένης της επιτυχίας των προηγούμενων κυκλοφοριών, είναι σίγουρο ότι το «dying on the inside» ότι θα φτάσει σε εκατομμύρια ακροατές.

Η Nessa Barrett έχει συγκεντρώσει πάνω από 534 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα με επιτυχίες όπως το punk-pop anthem «la di die» με τη συμμετοχή του jxdn και το single «i hope ur miserable until ur dead» από το EP «pretty poison», το οποίο έγινε το πρώτο τραγούδι της που έκανε είσοδο στο Billboard Hot 100.

Μετά την ένταξή της στη λίστα «21 Under 21» του Billboard, καθώς και την εμφάνισή της στις λίστες του Pandora και του Ones to Watch με τους καλλιτέχνες που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2022, η Nessa Barrett είναι αποφασισμένη να μοιραστεί τα ανελέητα και θρασύτατα ειλικρινή τραγούδια της με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.