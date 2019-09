Μια διαφορετική πρόταση από τον John Mayer.

Ο βραβευμένος με Grammy John Mayer μόλις κυκλοφόρησε το νέο του single «Carry Me Away», λίγο πριν επισκεφτεί την Ευρώπη για τη συνέχεια της sold out περιοδείας του

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός και εξαιρετικός μουσικός John Mayer είναι από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα τελευταία 15 χρόνια.

Έχοντας ήδη επτά πολυβραβευμένα άλμπουμ στο ενεργητικό του («Room For Squares», «Heavier Things», «Continuum», «Battle Studies», «Born And Raised», «Paradise Valley», «The Search For Everything») και σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της rock σκηνής (Rolling Stones, Eric Clapton, Grateful Dead κ.ά.), είναι σίγουρο ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει.

Ο John Mayer ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Carry Me Away» πριν από 24 ώρες και μοιράστηκε με τους ακολούθους τους στα κοινωνικά δίκτυα μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού.

To «Carry Me Away», σε παραγωγή, μουσική και στίχους του ίδιου, έρχεται αμέσως μετά από τα hits «New Light» και «Guess I Just Feel Like» που κυκλοφόρησαν μέσα στην προηγούμενη σεζόν.

Το «Carry Me Away» είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube με ένα ιδιαίτερο lyric video με αποσπάσματα του writing process του τραγουδιού.

Κυκλοφορεί από την Panik Records και την Columbia Records / Sony Music.