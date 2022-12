Νέο ειδύλλιο μεταξύ της Dua Lipa και του Jack Harlow

Οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε «συνεχή επικοινωνία» το τελευταίο διάστημα.

Φήμες υποστηρίζουν ότι η Dua Lipa και ο Jack Harlow είναι το νέο ειδύλλιο στη μουσική βιομηχανία.

Το Page Six ανέφερε ότι η Dua Lipa φέρεται να βγαίνει με τον Jack Harlow, ο οποίος έδωσε το όνομά της σε ένα τραγούδι του τελευταίου άλμπουμ του «Come Home The Kids Miss You», δηλώνοντας δημόσια τον θαυμασμό του για την pop star.

Μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν από κοντά στην εκδήλωση Hitmakers Brunch του Variety στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτό το μήνα και από τότε βρίσκονται σε «συνεχή επικοινωνία».

«Ο Jack ενδιαφερόταν πολύ για εκείνη και σκόπευε να επιμείνει δυναμικά. Θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, καθώς ήταν πάντα θαυμαστής της», ανέφερε η πηγή.

Το Page Six υποστήριξε ακόμη ότι ο Jack Harlow συναντήθηκε με την Dua Lipa την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, αφού ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει την τραγουδίστρια μετά την εμφάνισή της στο Z100 Jingle Ball.

Την επόμενη μέρα ο η Dua Lipa και ο Jack Harlow συναντήθηκαν για γεύμα στο Meatpacking District του Μανχάταν.

Οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν οι δύο καλλιτέχνες έφτασαν χωριστά σε ένα εστιατόριο της περιοχής το Σαββατοκύριακο και ότι προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Η Dua Lipa χώρισε με το μοντέλο Anwar Hadid το 2021 μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Τον Οκτώβριο, η τραγουδίστρια επέμεινε ότι ήταν μόνη της, παρά το γεγονός ότι ο φωτογραφικός φακός την έχει εντοπίσει σε δείπνο με τον κωμικό και παρουσιαστή Trevor Noah, τον οποίο είχε φιλοξενήσει εκείνη την περίοδο στο podcast «At Your Service» που παρουσιάζει η ίδια.

«Για εμένα, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχω σχέση για πολύ καιρό», αποκάλυψε.

«Ήταν πραγματικά υπέροχο να είμαι μόνη μου και να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου και να είμαι κάπως εγωίστρια. Όταν βρίσκεις κάποιον που πραγματικά σε μαλακώνει και σε ηρεμεί, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά», είπε η Dua Lipa.