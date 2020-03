Νέο άλμπουμ για τις Dixie Chicks μετά από 14 χρόνια – Ακούστε το πρώτο τραγούδι

Με καινούργια τραγούδια επανεμφανίζονται οι Dixie Chicks.

Οι Dixie Chicks επιστρέφουν στην ενεργό δράση με το «Gaslighter», το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 14 χρόνια.

Το επιτυχημένο country συγκρότημα, που αποτελείται από τις Natalie Maines, Emily Robinson και Martie Maguire, ανακοίνωσε ότι ο νέος δίσκος του θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music την 1η Μαΐου.

Οι Dixie Chicks έχουν επιμεληθεί την παραγωγή του «Gaslighter» μαζί με τον Jack Antonoff.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Dixie Chicks ήταν το «Taking The Long Way» που κυκλοφόρησε το 2006. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε διπλά πλατινένιο, ενώ το 2007 χάρισε στο γκρουπ πέντε βραβεία Grammy.

Τα τρία μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν διαφορετικές πορείες τα επόμενα χρόνια. Η Natalie Maines κυκλοφόρησε το δικό της προσωπικό άλμπουμ το 2013 και οι αδελφές Emily Strayer και Martie Maguire σχημάτισαν το bluegrass δίδυμο Court Yard Hounds.

Το γκρουπ της country μουσικής επανασυνδέθηκε για δύο περιοδείες, το 2013 και το 2016 αντίστοιχα.

Οι Dixie Chicks έθεσαν τις βάσεις για την μεγάλη δισκογραφική επάνοδο τους από το προηγούμενο καλοκαίρι. Το τρίο συμμετείχε στο τραγούδι «Soon You’ll Get Better» της Taylor Swift για το άλμπουμ της «Lover», στην πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση από το 2007.

Το συγκρότημα επιστρέφει φέτος με το δίσκο «Gaslighter» και παρουσιάζει το ομότιτλο τραγούδι του μαζί ένα music video σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Emmy, Seanne Farmer.