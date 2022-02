Το νέο άλμπουμ των Swedish House Mafia είναι «έτοιμο»

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

«Το άλμπουμ είναι έτοιμο». Αυτές ήταν οι τρεις λέξεις που εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς των Swedish House Mafia στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσαν ενθουσιασμό στο κοινό.

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι Swedish House Mafia επιβεβαίωσαν ότι το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο «Paradise Again» θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2022.

Μετά από την ανακοίνωση ότι το άλμπουμ, το μεγάλο ερώτημα είναι πραγματικά ποια θα είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου «Paradise Again».

Τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής για το νέο άλμπουμ των Swedish House Mafia.

«Paradise Again» (Παράδεισος ξανά) υποτίθεται ότι είναι το όνομα της περιόδου που διανύει η μουσική βιομηχανία μετά την επανασύνδεση των Swedish House Mafia. Πράγματι, το γκρουπ, το οποίο εμφανίστηκε αναγεννημένο ταυτόχρονα με την επιστροφή της ζωντανής μουσικής μετά από μία μακροχρόνια πανδημία, έχει κάνει τεράστια αίσθηση.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξη στο NME, οι Swedish House Mafia, οι οποίοι αποτελούνται από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso, αποκάλυψαν ότι έχουν γράψει 45 τραγούδια για νέο άλμπουμ τους. Το σύνολο θα μειωθεί ώστε να προκύψει το επερχόμενο άλμπουμ.

Εικάζεται επίσης ότι το «Paradise Again» θα περιλαμβάνει τα νέα singles των «Paradise Again» που έχουν ενθουσιάσει τους θαυμαστές τους τελευταίους μήνες

Πρόκειται για το «It Gets Better», το «Lifetime» με τους Ty Dolla $ign και 070 Shake, το «Moth To A Flame» με τον The Weeknd και το πιο πρόσφατο «One Symphony» σε συνεργασία με τον Jacob Mühlrad.

Οι Swedish House Mafia έχουν δηλώσει ότι στο παρελθόν προσπαθούσαν να αναζητήσουν την ταυτότητά τους και τώρα επιτέλους βρήκαν τον τρόπο και τη στιγμή να εκφράσουν το πραγματικό τους DNA.

Είναι πιο σκοτεινό, είναι πιο επίσημο, είναι πιο εννοιολογικό. Είναι ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τη μουσική και την καριέρα του διάσημου τρίο της ηλεκτρονικής μουσικής. Έχουν αλλάξει, η μουσική τους έχει αλλάξει και όλοι είναι έτοιμοι να υποδεχτούν αυτό το νέο άλμπουμ.