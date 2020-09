Νέο άλμπουμ από τους Midnight Oil μετά από 18 χρόνια

Οι Midnight Oil επιστρέφουν στη δισκογραφία.

Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Αυστραλοί Midnight Oil παρουσίασαν μία καινούργια ολοκληρωμένη κυκλοφορία. Η αναμονή επιτέλους τελειώνει στις 30 Οκτωβρίου, όταν το θα κυκλοφορήσει σε CD και βινύλιο από την Panik Records και τη Sony Music το mini-album «The Makarrata Project» που θα περιλαμβάνει 7 τραγούδια.

Τον προηγούμενο μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από το δίσκο, το «Gadigal Land» με τη συμμετοχή του Dan Sultan, του Joel Davison, της Kaleena Briggs και του Bunna Lawrie και αποτέλεσε μία μοναδική πρώτη ιδέα αυτής της θεματικής συλλογής.

Το δεύτερο single, το «First Nation» με τη συμμετοχή της Jessica Mauboy και του Tasman Keith, μόλις κυκλοφόρησε. Με έντονα ντραμς, κιθάρες και synthesizers το νέο τραγούδι θυμίζει ηχητικά την πιο πειραματική πλευρά που είχαν δείξει οι Midnight Oil σε δουλειές του όπως το «10 to 1» και το «Redneck Wonderland».

Οι Midnight Oil αποκάλυψαν επίσης το ολοκληρωμένο tracklist του «The Makarrata Project», καθώς και όλους τους συμμετέχοντες στα τραγούδια του.

Η λίστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών όπως η Jessica Mauboy, η Alice Skye και ο Tasman Keith, αλλά και τους καταξιωμένους Leah Flanagan και Troy Cassar-Daley. Επίσης στο δίσκο παίρνουν μέρος οι βετεράνοι Ken Carmody, Sammy Butcher και Frank Yamma, ενώ σε ένα τραγούδι οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα πανέμορφα μεταθανάτια φωνητικά του θρύλου Gurrumul.

Η συλλογή κλείνει με το «The Uluru Statement From The Heart» με τη συμμετοχή των Stan Grant, Ursula Yovich, Pat Anderson και Adam Goodes.

«Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι συνεργάτες που δουλέψαμε έδωσαν φρέσκες ερμηνείες στα τραγούδια και έφεραν νέες δυνατές ιδέες στον δίσκο», εξηγεί ο ντράμερ Rob Hirst. «Αυτό έδωσε σίγουρα κάτι παραπάνω στο τελικό αποτέλεσμα. Συγκινηθήκαμε ιδιαίτερα που η οικογένεια και η δισκογραφική εταιρεία του Gurrumul μας έδωσε αυτές τις ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του, όπου τραγουδάει. Είναι ένα πραγματικό highlight στο άλμπουμ».

O frontman των Midnight Oil, Peter Garrett, είπε: «Έχουν περάσει 250 χρόνια από τότε που κατέφθασε στην Αυστραλία ο (εξερευνητής) James Cook και πήραν τη γη και το νερό των παιδιών των Αβοριγίνων. Παρ’ όλα αυτά οι επιπτώσεις είναι ακόμα ξεκάθαρες. Τα τραγούδια του δίσκου μιλάνε πιο πολύ από ποτέ για την αναγνώριση της κοινής μας ιστορίας και όπως προβλέπει το “Statement From The Heart”, πρέπει να περπατάμε μαζί για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον».

«Σαν συγκρότημα μας άρεσε πάντα να μιλάμε για διάφορα θέματα», δηλώνει ο κιθαρίστας Jim Moginie και συνεχίζει: «Αλλά αυτό το mini-album είναι ιδιαιτέρως ποικίλο. Η κλωστή που το ενώνει προέρχεται από τα θέματα και το συνεργατικό πνεύμα πίσω από κάθε τραγούδι».

Οι Midnight Oil θα δωρίσουν τα έσοδα τους από το «The Makarrata Project» σε οργανισμούς που υποστηρίζουν το «The Uluru Statement From The Heart».

Την παραγωγή των ηχογραφήσεων έχει κάνει ο επί πολλά χρόνια συνεργάτης του συγκροτήματος Warne Livesey, ο οποίος έχει επίσης επιμεληθεί τους δίσκους «Diesel & Dust», «Blue Sky Mining» και «Capricornia».

Το tracklist του «The Makarrata Project»

1. First Nation (feat. Jessica Mauboy & Tasman Keith)

2. Gadigal Land (feat. Dan Sultan, Joel Davison, Kaleena Briggs & Bunna Lawrie)

3. Change The Date (feat. Gurrumul Yunupingu & Dan Sultan)

4. Terror Australia (feat. Alice Skye)

5. Desert Man, Desert Woman (feat. Frank Yamma)

6. Wind In My Head [Makarrata version] (feat Kev Carmody & Sammy Butcher)

7. Uluru Statement From The Heart (read by Pat Anderson, Stan Grant, Adam Goodes, Ursula Yovich & Troy Cassar-Daley) / Come On Down (feat. Troy Cassar-Daley)