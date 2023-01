Νέο άλμπουμ από τον Glen Matlock των Sex Pistols

Το νέο άλμπουμ του Glen Matlock είναι μία «έκκληση για δράση».

Ο μπασίστας Glen Matlock των Sex Pistols ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το νέο σόλο αλμπουμ «Consequences Coming» στις 27 Απριλίου μέσω της Cooking Vinyl και αποκάλυψε το music video για το πρώτο single, «Head On A Stick».

Ο Glen Matlock είναι ένας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας με ένα εξαιρετικά αξιόλογο βιογραφικό.

Ο αρχικός μπασίστας και τραγουδοποιός των Sex Pistols έχει συνυπογράψει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ιστορίας, όπως το «Anarchy In The UK», το «God Save The Queen» και το «Pretty Vacant». Μετά τη θητεία του στους Sex Pistols, ο Glen Matlock συνέχισε να σχηματίζει διάφορα αναγνωρισμένα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των Rich Kids (με τον Midge Ure).

Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Iggy Pop και οι Primal Scream, ενώ είναι επίσης ένας ιδιαίτερα περιζήτητος μουσικός, ο οποίος παίζει ζωντανά με ονόματα όπως οι θρυλικοί ανανεωμένοι Faces. Επιπλέον, ο Glen Matlock είναι αυτή τη στιγμή ο μπασίστας που περιοδεύει μαζί με τους θρύλους της Νέας Υόρκης Blondie και θα συμμετάσχει στο επερχόμενο νέο άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023.

Η προσωπικότητα του Glen Matlock αυτές τις ημέρες μπορεί να είναι αυτή ενός κομψού ροκ τζέντλεμαν, αλλά όπως πάντα, ως πρώην ίνδαλμα του punk, παραμένει πολιτικά παθιασμένος. Αυτό το άλμπουμ δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα κάλεσμα του Glen Matlock για την αντιμετώπιση αυτής της σημερινής διαβολικής περιόδου διακυβέρνησης του κόσμου.

Ο Glen Matlock δηλώνει σχετικά με το single «Head On A Stick»: «Ενοχλημένος από την προβλέψιμη αλλά τελικά άσκοπη πολιτική ολίσθηση προς τα δεξιά που έχει συμβεί στη Δύση τα τελευταία χρόνια, έβαλα την πένα στο χαρτί και την πένα στην κιθάρα για να συνθέσω ένα τραγούδι που είναι μία έκκληση για δράση, ένας συναγερμός αφύπνισης και μία πρωτόγονη κραυγή που ανοίγει τα μάτια σου».

«Μπορεί να είναι εύκολο να είσαι σοφός μετά το γεγονός, αλλά κάποιοι είδαν πού πηγαίναμε και, σύμφωνα με τα λόγια του Pete Seeger, προσπάθησαν να στείλουν στο σφυρί μία προειδοποίηση. Πάντα πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να συμβεί εδώ, αλλά δυστυχώς σίγουρα συνέβη και τα κεφάλια θα πρέπει δικαιολογημένα να πέσουν…», συνεχίζει.

Παράλληλα κυκλοφορεί και το μουσικό βίντεο για το «Head On A Stick», που «γυρίστηκε εν κινήσει ένα απόγευμα ανάμεσα στις περιοδείες με τους Blondie στο Ηνωμένο Βασίλειο», σύμφωνα με τον Glen Matlock.

«Τα παιδιά που παίζουν στο επερχόμενο άλμπουμ εκμεταλλεύτηκαν όλοι την ευκαιρία να με πλαισιώσουν στο βίντεο και να βοηθήσουν να περάσει αυτό το σημαντικό μήνυμα σχετικά με την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα», προσθέτει ο μπασίστας.

Το «Consequences Coming» θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή και σε ειδικά συσκευασμένο CD. Η έκδοση βινυλίου θα διαθέτει μία υπογεγραμμένη εκτύπωση περιορισμένης έκδοσης.

«Το άλμπουμ γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στη Βρετανία τους τελευταίους 18 μήνες περίπου με μια παρέα έμπειρων αλλά ετοιμοπόλεμων μουσικών», περιγράφει ο Glen Matlock.

«Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της πανωλεθρίας που είναι το Brexit και της ανόδου και της πτώσης του σπαρταριστού επεισοδίου Trump στις ΗΠΑ. Αυτά τα τραγούδια αντικατοπτρίζουν την άποψή μου για όλο αυτό το θλιβερό χάος που ακολούθησε», εξηγεί.

«Τώρα, οι τροχοί της μουσικής βιομηχανίας μπορεί μερικές φορές να κινούνται με ένα δυσκίνητο, παγωμένο ρυθμό, και μερικές φορές η στιγμή μπορεί να χαθεί, αλλά επειδή δεν βλέπουμε κανένα διάλειμμα στα σύννεφα ή καθαρό φως στην άκρη του τούνελ, σίγουρα η μόνη απαίτηση στα χείλη των ανθρώπων θα πρέπει να είναι ότι “έρχονται συνέπειες” για τους χοντροκέφαλους βλάκες που μας έχουν επιβάλει τις ανόητες διαστρεβλωμένες ευαισθησίες τους. Τα τραγούδια είναι επίσης αρκετά πιασάρικα…», αναφέρει.