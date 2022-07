Νεκρός ο 17χρονος γιος της Sinéad O’Connor δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Ο 17χρονος γιος της Sinéad O’Connor εντοπίστηκε νεκρός δύο ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.

Η 55χρονη Ιρλανδή τραγουδίστρια γνωστοποίησε την τραγική είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, γράφοντας ότι «αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του» και ζήτησε από τους ακολούθους της «να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του».

«Ο πανέμορφος γιος μου, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και τώρα είναι με τον Θεό. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη και ας μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στο Twitter.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του εφήβου το Σάββατο.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

