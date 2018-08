Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Kyle Pavone, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια, στους συνεργάτες και τους θαυμαστές του.

Νεκρός σε ηλικία 28 ετών βρέθηκε ο Kyle Pavone, τραγουδιστής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος «We Came As Romans» (WCAR).

Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε με μία δημοσίευση στη σελίδα της μπάντας στο Twitter, το Σάββατο 25 Αυγούστου.

«Σήμερα, η μουσική έχασε έναν άλλο υπέροχο (άνθρωπο) με το θάνατο του Kyle Pavone των “We Came As Romans”», έγραψε το γκρουπ, αναρτώντας μία φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

«Η τραγική απώλεια του Kyle ήρθε πολύ νωρίς στη ζωή του και σε εκείνη των συνεργατών του. Όλοι είναι συντετριμμένοι από το θάνατό του. Θα μας λείψουν τα χαμόγελά του, η ειλικρίνειά του, η ανησυχία του για τους άλλους και το εντυπωσιακό μουσικό ταλέντο του.»

Η αιτία θανάτου του Kyle Pavone δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

Αντί για κατάθεση στεφάνων, οι «We Came As Romans» επιθυμούν να γίνουν χρηματικές δωρεές προς φιλανθρωπικά ιδρύματα, για τα οποία θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα.

«Η οικογένειά του και η μπάντα θέλουν να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους και τη μουσική κοινότητα για όλη την αγάπη και την υποστήριξή τους, καθώς βιώνουν τη θλίψη τους.»

Η δημοσίευση ολοκληρώθηκε με μία φράση από το τραγούδι «Promise» (2017) των «We Came As Romans»: «Will I Be Remembered or Will I Be Lost in Loving Eyes?»

Ο Kyle Pavone έγινε μέλος του συγκροτήματος στα μέσα του 2008, τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του, αντικαθιστώντας των Chris Moore.