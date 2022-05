NEIKED, Anne-Marie και Latto συνεργάζονται στο «I Just Called»

Ένα κλασικό τραγούδι του Stevie Wonder αποτελεί τη βάση της συνεργασίας μεταξύ των NEIKED, Anne-Marie και Latto.

Οι NEIKED, η Anne-Marie και η Latto συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «I Just Called»,

Στο «I Just Called», το οποίο διακατέχεται από μία σκανταλιάρικη ενέργεια, οι NEIKED, η Anne-Marie και η Latto ανατρέπουν το διαχρονικό και κλασικό τραγούδι «I Just Called To Say I Love You» του Stevie Wonder.

Το τραγούδι, σε παραγωγή των NEIKED, συνοδεύεται από ένα lyric video που εξυμνεί τη γενναιότητα, την αλήθεια και την έκφραση. Με επίκεντρο έναν τηλεφωνικό θάλαμο, αλλάζει μία σειρά από καρέ στα οποία κάθε χαρακτήρας εξομολογείται τη δική του αλήθεια σε έναν γνωστό του στην άλλη άκρη της γραμμής.

Το «I Just Called» (Asylum Records / Warner Music) δίνει συνέχεια σε μία συναρπαστική περίοδο και για τους τρεις καλλιτέχνες.

Η Anne-Marie ολοκλήρωσε πρόσφατα τη sold out περιοδεία της «Dysfunctional» στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποκορύφωμα μία συναυλία στο «Wembley» Arena του Λονδίνου, η Latto βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ψηλές θέσεις στα charts παγκοσμίως με το τραγούδι της «Big Energy» και οι NEIKED έχουν μία τεράστια στιγμή στο TikTok με το «Better Days», το οποίο έχει συγκεντρώσει 350 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.

Οι NEIKED είναι ένα δίδυμο από τη Σουηδία το οποίο είναι γνωστό για τις παγκόσμιες επιτυχίες «Sexual», «What Lovers Do» και «Better Days», με το τελευταίο να έχει ανέβει στο Top 20 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Μετά τη δημιουργία τους το 2015, οι NEIKED άρχισαν να κυκλοφορούν ανεξάρτητα τραγούδια υπό το δικό τους label Neiked Collective (που τώρα ονομάζεται ORPHAN) και έκτοτε, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες με πολλά ονόματα όπως οι SZA, Polo G, Muni Long, EARTHGANG και Nile Rodgers.

Η Anne-Marie είναι μία καλλιτέχνιδα που σε κερδίζει με τα παιχνιδιάρικα σχόλιά της, τη μαγευτική φωνή της και τη συναρπαστική προσωπικότητά της, στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν άψογα στο πρώτο άλμπουμ της, «Speak Your Mind» του 2016, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις τεσσάρων εκατομμυρίων και έγινε το debut album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκείνης της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πέρυσι, η Anne-Marie συμμετείχε ως coach στη βρετανική έκδοση του «The Voice», με την ομάδα της να κερδίζει τη νίκη και κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Therapy».

Μεγαλωμένη στην Ατλάντα της Τζόρτζια, η ταχύτατα ανερχόμενη ράπερ Latto πρωτοεμφανίστηκε στον κόσμο της ψυχαγωγίας σε ηλικία μόλις 10 ετών, όταν αναδείχθηκε νικήτρια στην πρώτη σεζόν του talent show «The Rap Game».

Η Latto, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, έχει συνεργαστεί με πλήθος αστέρων της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Cardi B (κάνοντας ένα cameo στο εμβληματικό music video του «WAP»), ο Young Thug, ο Future, ο Lil Durk, οι Chlöe & Halle, η Doja Cat και άλλους.