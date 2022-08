Οι τρεις rappers ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ίδιο τραγούδι για πρώτη φορά.

Ο ράπερ και παραγωγός NAV της XO συνεργάζεται με τον Travis Scott και τον Lil Baby στο «Never Sleep», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Το «Demons Protected By Angels», το πρώτο άλμπουμ του Nav μετά το «Good Intentions» του 2020, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο NAV έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν τόσο με τον Travis Scott όσο και με τον Lil Baby, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που και οι τρεις rappers ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ίδιο τραγούδι.

Το 2020 ο Nav είχε συναντήσει τον Lil Baby στο «Don’t Need Friends» του Lil Baby του 2020, ενώ είχε συνεργαστεί με τον Travis Scott στα singles «Beibs In The Trap» το 2016 και του «Yosemite» το 2018.

Γνώριμοι είναι και ο Travis Scott και ο Lil Baby, καθώς έχουν συμπράξει στο remix για το τραγούδι «Highest In The Room» των Jackboys, στο οποίο συμμετείχε επίσης η Rosalía, ενώ ο Scott έκανε επίσης μία εμφάνιση στο άλμπουμ «The Voice Of The Heroes» που κυκλοφόρησαν μαζί ο Lil Baby και ο Lil Durk το 2021.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nav (@nav)

Εκτός από μία ανεπίσημη guest συμμετοχή στο τραγούδι «Pablo» από το «Donda 2» του Kanye West, ο Travis Scott είχε μία σχετικά ήσυχη χρονιά. Τον Απρίλιο, εμφανίστηκε μαζί με τον Future στο single «Hold That Heat» του παραγωγού των 808 Mafia, Southside.

Η τελευταία κυκλοφορία του Travis Scott ήταν τα singles «Mafia» και «Escape Plan», τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο του 2021, την ημέρα πριν την τραγωδία του «Astroworld Festival», ως προπομποί του άλμπουμ του «Utopia».

Το πιο πρόσφατο εγχείρημα του NAV, το mixtape «Emergency Tsunami» του 2020, απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από το GQ, το Complex, το Hypebeast και άλλα μέσα ενημέρωσης. Τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του, «Good Intentions» (2020) και «Bad Habits «(2019), έκαναν ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

Ο NAV έχει συγκεντρώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ 11 τραγούδια του έχουν εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 και τέσσερα τραγούδια έχουν ανέβει στο Top 10.

Μόνο φέτος, έγιναν δύο φορές πλατινένια τα τραγούδια του «Tap» (feat. Meek Mill) και «Myself» και πλατινένιο το «Up».