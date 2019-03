Οι δύο Καναδοί ράπερ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο NAV και ο The Weeknd αποκαλύπτουν το video clip για τη συνύπαρξή τους στο τραγούδι «Price On My Head».

Γεννημένος με το όνομα Navraj Singh Goraya, ο NAV έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο καινοτόμες παρουσίες στο χώρο της rap μουσικής. Ως παραγωγός έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Drake, Travis Scott, Kodak Black, Gucci Mane, όπως και με την Beyoncé και τον JAY-Z στο κοινό άλμπουμ τους «Everything Is Love».

Στις αρχές του 2017 ο NAV μοιράστηκε ένα πλατινένιο mixtape που έφερε ως τίτλο το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό του το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ένωσε δυνάμεις με τον παραγωγό Metro Boomin στο συνεργατικό άλμπουμ «Perfect Timing».

Το Μάιο του 2018 κυκλοφόρησε τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του, το «Reckless» που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 8 των ΗΠΑ, έγινε χρυσό στον Καναδά και είχε καλεσμένους ονόματα όπως οι Travis Scott, Quavo, Lil Uzi Vert και Gunna.

Πριν λίγες ημέρες, ο 29χρονος ράπερ παρουσίασε με το σήμα της XO και της Republic Records / Universal Music το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του, το «Bad Habits» σε παραγωγή του The Weeknd, ενώ μία εβδομάδα πριν είχε αποκαλύψει το EP «Brown Boy».

Στο «Bad Habits» συμμετέχουν καλλιτέχνες από την αφρόκρεμα της hip-hop μουσικής, όπως οι Future, 88 Glam, Meek Mill, Gunna, Lil Durk, Young Thug και ο The Weeknd, ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας XO με την οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο ο NAV.

Σε σκηνοθεσία της Kid. Studio, το video clip για τη συνάντηση του ΝAV με τον The Weeknd στο «Price On My Head» καταγράφει τους δύο ράπερ από το Τορόντο να εκφράζουν συναισθήματα παράνοιας και να γίνονται στόχοι στην πόλη τους, στην οποία επικρατούν (με τη χρήση της τεχνολογίας) πρωτόγνωρες καταστροφικές ταραχές.

Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης ο 88Glam, ο Cash XO και άλλοι καλλιτέχνες της XO.