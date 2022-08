Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη νέα dexlue έκδοση του άλμπουμ «Who Is Nardo Wick?».

Ο Nardo Wick αποκαλύπτει το επικό music video για το «Burning Up» με τον The Kid LAROI σε σκηνοθεσία του Cole Bennett.

Το βίντεο ακολουθεί την κυκλοφορία του «Who Is Nardo Wick? (Deluxe)», της deluxe έκδοσης του χρυσού πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, «Who Is Nardo Wick?» και του music video για το «Demon Mode».

Η deluxe έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές από σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι The Kid LAROI, Latto και Lakeyah. Πριν από την κυκλοφορία της, ο Nardo Wick παρουσίασε τα singles «Krazy Krazy» και «Riot».

Πρόσφατα, ο Nardo Wick ολοκλήρωσε την πρώτη του περιοδεία, «Who Is Nardo Wick?: The Tour» και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Freshman Class του XXL για το 2022. Ο Nardo ετοιμάζεται να επιστρέψει στις συναυλίες, αυτή τη φορά ως guest στην περιοδεία «The 7220 Deluxe Tour» του Lil Durk, η οποία θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενάμιση έτους, ο Nardo Wick εισέβαλε δυναμικά στη rap σκηνή και έχει αρχίσει να αποκτά τον δικό του χώρο. Το hit single του «Who Want Smoke?» κυκλοφόρησε επίσημα στις αρχές του 2021 και μέχρι σήμερα, έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Μετά την εκτόξευση του «Who Want Smoke?», ο Nardo Wick κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένα κομμάτια, όπως τα «Shhh», «Pull Up» και «I Be Chillin», πριν κυκλοφορήσει την εναλλακτική έκδοση του «Who Want Smoke?» με τη συμμετοχή των Lil Durk, 21 Savage και G Herbo.

Η νέα εκδοχή του hit single του Nardo Wick έκανε ντεμπούτο στο No. 17 του Billboard Hot 100 και το music video -που σήμερα έχει 138 εκατομμύρια προβολές – έγινε trending στο YouTube για εβδομάδες και έξι μήνες μετά, εξακολουθεί να βρίσκεται στο No. 15

Ολοκληρώνοντας την προηγούμενη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, ο Nardo κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Who Is Nardo Wick?» τον Δεκέμβριο του 2021 και ανέβηκε στο Top 20 (No. 19) του Billboard 200, καταγράφοντας την πέμπτη καλύτερη επίδοση του 2021 από debut album.

Ο Nardo Wick είναι ο επόμενος σταρ της rap και συνεχίζει να ανεβαίνει. Είναι ο ράπερ του αγαπημένου σας ράπερ. Έχει την υποστήριξη σημαντικών καλλιτεχνών από τον χώρο της rap και παράλληλα συνεχίζει να ακονίζει τον μοναδικό, σκοτεινό και δυναμικό ήχο του που μένει αξέχαστος.