Nardo Wick, Future και Lil Baby κάνουν ληστεία στο video του «Me or Sum»

Ο Nardo Wick ενώνει τις δυνάμεις του με τον Future και τον Lil Baby.

Ο Nardo Wick κυκλοφορεί το music video για το single «Me or Sum» στο οποίο συνεργάζεται με τον Future και τον Lil Baby.

Στο βίντεο ο Nardo Wick, ο Future και ο Lil Baby κάνουν μια ληστεία περιτριγυρισμένοι από χρήματα, γυναίκες και φίλους.

Ο Nardo είναι στο επίκεντρο της προσοχής σε μία παλιομοδίτικη λέσχη στα οποία συναθροίζονταν για μουσική, χορό, τυχερά παιχνίδια και ποτό οι Αφροαμερικανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της εποχής της ύφεσης, ενώ ο Future και ο Lil Baby τραγουδούν τους στίχους τους σε πολυτελές περιβάλλον.

Το βίντεο χωρίζεται σε δύο μέρη που αντικατοπτρίζουν τη διπλή μορφή του ρυθμού του τραγουδιού, ο οποίος αλλάζει μετά το πρώτο κουπλέ του Future, ενώ το δεύτερο μισό εμβαθύνει στην προπολεμική αισθητική.

Ο Nardo Wick εμφανίστηκε με κρότο στη rap σκηνή πριν από ένα έτος περίπου και έχει αρχίσει ήδη να αποκτά φήμη.

Το hit single του «Who Want Smoke?» κυκλοφόρησε επίσημα στις αρχές του 2021 και ήδη είναι πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συγκεντρώσει πάνω από 105 εκατομμύρια streams παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες και πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Μετά τη θραύση που σημείωσε το «Who Want Smoke?», ο Nardo Wick παρουσιάσει μια σειρά από επιτυχημένα τραγούδια, όπως τα «Shhh», «Pull Up» και «I Be Chillin», πριν κυκλοφορήσει την εναλλακτική έκδοση του «Who Want Smoke?» με τη συμμετοχή των Lil Durk, 21 Savage και G Herbo.

Η νέα εκδοχή της επιτυχίας του Nardo Wick ανέβηκε στο No. 17 του Billboard Hot 100 και το music video της, που διαθέτει 88 εκατομμύρια προβολές, έγινε trending στο YouTube επί σειρά εβδομάδων.

Κλείνοντας τη χρονιά με επιτυχία, ο Nardo Wick κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2021 το πρώτο άλμπουμ του, με τίτλο «Who Is Nardo Wick?» (Flawless Entertainment/RCA Records), το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη εικοσάδα (No. 19) του Billboard 200, ενώ από άποψη πωλήσεων, σημείωσε το πέμπτο καλύτερο ντεμπούτο του 2021 για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ ενός καλλιτέχνη.

Ο Nardo Wick είναι ο επόμενος αγαπημένος σας ράπερ. Εισπράττει εγκώμια και λαμβάνει τη στήριξη σημαντικών καλλιτεχνών του χώρου της rap και παράλληλα συνεχίζει να τελειοποιεί τον μοναδικό και σκοτεινό ήχο του.