Η Naomi Ackie βάζει τον εαυτό της στην «πρώτη γραμμή του πυρός» με τον ρόλο της Whitney Houston

«Βλέπω ήδη τη ζωή μου να αλλάζει».

Η Naomi Ackie δήλωσε ότι βάζει τον εαυτό της στην «πρώτη γραμμή του πυρός» με την εμφάνισή της στον ρόλο της Whitney Houston στη νέα βιογραφική ταινία «I Wanna Dance With Somebody».

Η Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της μαχήτριας της αντίστασης στο «Star Wars: The Rise Of Skywalker», μίλησε για την ενσάρκωση της εμβληματικής τραγουδίστριας στη μεγάλη οθόνη σε μία νέα συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent.

«Ξέρω ότι με τον ρόλο της Whitney βάζω ενδεχομένως τον εαυτό μου στην πρώτη γραμμή του πυρός. Αν και έχω μεγαλύτερη επίγνωση του πού μπλέκω επειδή είμαι 31 ετών και εκείνη ήταν 19 όταν μπήκε στη μουσική βιομηχανία», δήλωσε.

Ωστόσο, η Naomi Ackie παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να την τρομάζει η πιθανότητα να γίνει μία μεγάλη σταρ.

«Μου αρέσει να βρίσκομαι μπροστά στην κάμερα και να αφηγούμαι ιστορίες, αλλά η φήμη είναι κάτι παράξενο για εμένα. Μπορώ ήδη να δω τη ζωή μου να αλλάζει. Και μου αρέσει πραγματικά η ζωή μου!», ανέφερε.

Σε σκηνοθεσία της Kasi Lemmons, η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» εστιάζει περισσότερο στις θριαμβευτικές στιγμές της ζωής της Whitney Houston, παρά στις μάχες της με τον εθισμό στα ναρκωτικά και σε διάφορα σκάνδαλα.

Η Naomi Ackie εξήγησε γιατί θεώρησε ότι αυτή ήταν η σωστή κίνηση για την ιστορία και γιατί οι θετικές πτυχές της ζωής της Whitney Houston υπερτερούν κατά πολύ των αρνητικών.

«Μας αρέσει η δυαδικότητα του καλού και του κακού, αλλά πιστεύω πολύ ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα», υπογράμμισε.

«Όταν σκέφτομαι τη Whitney – ναι, προφανώς υπάρχουν τα ναρκωτικά και η ασθένεια του εθισμού της. Αλλά σε σύγκριση με την ποσότητα που μας έδωσε μουσικά, και ειδικά αν ανήκεις σε μία μειονότητα – είτε λόγω της σεξουαλικότητάς σου είτε λόγω του χρώματος του δέρματός σου – η πρόσβαση που μας έδωσε είναι τεράστια», συνέχισε.

«Συν τοις άλλοις, οι θυσίες που έκανε επιτρέπουν σε ανθρώπους σαν εμένα να την υποδύονται. Χωρίς τη Whitney, ή τόσους άλλους πρωτοπόρους της εποχής εκείνης, δεν θα μιλούσαμε καν για τη διαφορετικότητα σήμερα. Για εμένα, αυτό ξεπερνάει κατά πολύ οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της ζωής της», τόνισε η Naomi Ackie.

Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 29 Δεκεμβρίου.