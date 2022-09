Η Nancy Sinatra θέλει να συνεργαστεί με την Billie Eilish

«Δεν ξέρω αν θα της άρεσε να τραγουδήσει με μία γιαγιά, αλλά θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον».

Η Nancy Sinatra θέλει να συνεργαστεί σε ένα ντουέτο με την Billie Eilish, η οποία έχει ερμηνεύσει ένα τραγούδι για τις ταινίες του James Bond όπως και η ίδια.

Η κόρη του Frank Sinatra τραγούδησε το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «You Only Live Twice» του James Bond με πρωταγωνιστή τον Sean Connery το 1967, πέντε δεκαετίες πριν η Billie Eilish μπει στον κόσμο του James Bond ηχογραφώντας το τραγούδι για την τελευταία εμφάνιση του Daniel Craig στον ρόλο του 007 στην ταινία «No Time To Die» του 2021.

Η Nancy Sinatra ανέφερε ότι η Billie Eilish είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί, αλλά φοβάται ότι η 20χρονη pop star μπορεί να μην ενδιαφέρεται.

«Με την Billie Eilish θα είχε πλάκα. Δεν ξέρω αν θα της άρεσε να τραγουδήσει με μία γιαγιά, αλλά θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον», είπε στο περιοδικό «Uncut» η 81χρονη τραγουδίστρια, γνωστή για την επιτυχία «These Boots Are Made For Walkin’» του 1966.

Ωστόσο, η σκέψη μπορεί να μην είναι τόσο τραβηγμένη όσο νομίζει η Nancy Sinatra, καθώς η Billie Eilish έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Frank Sinatra αποτελεί επιρροή στη μουσική της.

Αναλύοντας τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» που κυκλοφόρησε το 2019, η Billie Eilish μοιράστηκε μία λίστα με τα τραγούδια που την είχαν βοηθήσει να εμπνευστεί και συμπεριέλαβε το «I’m A Fool To Want You» του Sinatra ως επιρροή για το τραγούδι της «Xanny».

Όσον αφορά το θέμα των ταινιών του James Bond, η Nancy Sinatra συμμετείχε στη συζήτηση για τον πιθανό αντικαταστάτη του Daniel Craig και υποστήριξε ότι ο επόμενος πράκτορας 007 θα πρέπει να είναι γυναίκα.

«Η Queen Latifah (θα ήταν καλή). Τη λατρεύω», είπε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με την 26η ταινία του James Bond. Η παραγωγή δήλωσε ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να βρεθεί αντικαταστάτης.