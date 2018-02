Οι τίτλοι τραγουδιών

1. «In The Ghetto»

(Scott / Mac Davis)

2. «Love Is A Losing Game»

(Amy Winehouse)

3. «Sa Jeunesse»

(Charles Aznavour)

4. «Forever Young»

(Bob Dylan)

5. «Lili Marlène»

(Hans Leip / Norbert Schultze)

6. «Hallelujah»

(Léonard Cohen)

7. «Lonely Street»

(Carl Belew / Kenny Sowder / W.S Stevenson)

8. «Lei Pikake»

(Barry Flanagan / Kiope Raymond)

9. «Everything I Do, I Do It For You»

(Bryan Adams – Robert Lange / Michael Kamen)

10. «Dis Quand Reviendras-Tu ?»

(Barbara)

11. «Hey Jude»

(John Lennon – Paul McCartney)

12. «Durch Die Schweren Zeiten»

(Udo Lindenberg / Simon Triebel / Alexander Zuckowski)

13. «Jamaica Farewell»

(Lord Burgess)

14. «Salma Ya Salama»

(Jahine Salah – Pierre Delanoë / Jeff Barnel)

15. «Wallflower»

(Bob Dylan)