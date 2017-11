Μετά το «Lemon», το instant hit από τη συνεργασία με τη Rihanna, το τρίο με επικεφαλής τον Pharrell Williams παρουσίασε το «Rollinem 7’s» σε συνεργασία με την ιδιοφυΐα των Outkast.

Είναι λίγο περίεργο να έχουμε όλη αυτή τη νέα μουσική των N.E.R.D. σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ακούγαμε κάτι καινούργιο από τρίο που αποτελείται από τον Pharrell Williams, Chad Hugo και Shay Hayley, από την εποχή του «Nothing», το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από επτά χρόνια.

Μετά το «Lemon», το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ «No_One Ever Really Dies», το επόμενο single είναι το «Rollinem 7’s», μια συνεργασία με τον André 3000 των Outkast. Οι N.E.R.D. το παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του Beats 1, της εκπομπής του Apple Music.

Οι ρίμες που ανταλλάσσονται μεταξύ Pharrell και Andre μιλούν για τη φυλετική ταυτότητα και πώς αλλάζει σε έναν κινούμενο κόσμο. «Time Pterodactyls over all the way I see / I notice fractals, clover, honey bee, that’s why / I kinda cackle, it be funny, see, haha / I ain’t an actor, well sometimes I be, action. But I deserve the same as white niggas, I thought…»

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «No_One Ever Really Dies», δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά γνωρίζουμε ήδη το πλήρες tracklist και τη λίστα των featuring στην οποία εμφανίζονται οι Kendrick Lamar, Future, Gucci Mane και άλλοι. Παρακάτω θα βρείτε το νέο κομμάτι.