«Mykonos Bop»: Οι Richello φέρνουν τη Μύκονο στο σπίτι μας

Αυτό το καλοκαίρι η Μύκονος έρχεται σπίτι μας.

Οι παραγωγοί και DJs Richello κυκλοφορούν το δεύτερό τους single αμέσως μετά την εντυπωσιακή επάνοδό τους με το «All We Are».

To «Mykonos Bop» είναι ένα upbeat, καλοκαιρινό τραγούδι που υπόσχεται να μεταφέρει όλο τον κόσμο στο «νησί των ανέμων» χωρίς καν να χρειάζεται να φύγει από το σπίτι του.

Οι Richello συνεργάστηκαν με τον Matt Beyer και τον JOP (Jop Pangamanan), ο οποίος συμμετέχει και στα φωνητικά.

Καθώς πλησιάζουμε ένα διαφορετικό καλοκαίρι και πολλοί δεν θα μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές που φανταζόντουσαν, οι Richello έφτιαξαν μία λίστα με τα καλύτερα tips για το πως να κάνεις τις απόλυτες διακοπές στο σπίτι σου:

• Βάλτε πολύ αντηλιακό.

• Φτιάξτε τα ποτά σας με μικρές ομπρελίτσες για διακοσμητικά.

• Πλατσουρίστε στη φουσκωτή σας πισίνα.

• Ακούστε το «Mykonos Bop» ξανά και ξανά.

Παρόλο που οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν βρεθεί ποτέ στη Μύκονο, είναι έτοιμοι να την επισκεφτούν με το που μπορούν να ταξιδέψουν ξανά.

«Δεν έχουμε πάει ποτέ στη Μύκονο, αλλά τώρα που έχουμε ένα τραγούδι γι’ αυτό το νησί πρέπει να πάμε το συντομότερο δυνατόν! Στο μεταξύ, ελπίζουμε ότι το “Mykonos Bop” θα δώσει στον κόσμο τα καλοκαιρινά vibes που χρειάζονται!», σχολιάζουν.

Οι Richello είναι ο Henrik Saeter και ο Ole Georg Pederson και προέρχονται από το Fredrikstad της Νορβηγίας.

Μεγάλωσαν στον ίδιο δρόμο, με τα ίδια ενδιαφέροντα και έγιναν φίλοι λόγω της κοινής τους αγάπης για τη μουσική και τον Avicii. Το προηγούμενο φθινόπωρο μετακόμισαν στο Lillehammer για να φοιτήσουν στο ινστιτούτο LIMPI και να παρακολουθήσουν μαθήματα Μουσικής Βιομηχανίας.

Πριν περίπου επτά χρόνια οι Richello ξεκίνησαν να ανεβάζουν remixes στο προφίλ τους στο SoundCloud για να συγκεντρώσουν εκατομμύρια streams. To single «All We Are» του διδύμου έχει ήδη ξεπεράσει τα 400.000 streams στο Spotify.

Το «Mykonos Bop» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music.