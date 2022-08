Οι My Chemical Romance επιστρέφουν με το «The Foundations Of Decay» – Το πρώτο τραγούδι τους μετά από 8 χρόνια

Με ένα επικό τραγούδι διάρκειας έξι λεπτών επιστρέφουν οι My Chemical Romance.

Οι My Chemical Romance κυκλοφόρησαν αιφνιδιαστικά ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Το single, με τίτλο «The Foundations Of Decay», αποτελεί το πρώτο νέο τραγούδι των θρύλων της emo μετά το «Fake Your Death» του 2014.

Το «The Foundations Of Decay» είναι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που χτίζεται αργά και διαθέτει το μεγαλειώδες ρεφρέν που χαρακτηρίζει τους My Chemical Romance και θα σας κάνει να γονατίσετε μέσα στην πλησιέστερη καταιγίδα για να βροντοφωνάξετε.

Το επικό κομμάτι, διάρκειας έξι ολόκληρων λεπτών, είναι μία ένδοξη επιστροφή για το συγκρότημα.

Το «The Foundations Of Decay» συνδυάζει το χαρακτηριστικό μείγμα συναισθημάτων και καθαρτικής οργής των κυκλοφοριών των My Chemical Romance.

Μετά από μία σιγανή και μελωδική έναρξη με το πιάνο, ο frontman Gerard Way τραγουδά πάνω από τον παμορφωμένο ήχο μίας ορμητικής κιθάρας, πλάθοντας τη δραματική εικόνα ενός άντρα κουρασμένου από τις μάχες και την ηλικία που επιστρέφει στη Γη. Η φωνή του περνά από φίλτρο παραμόρφωσης, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου τον αντίκτυπό της.

Ένα τραχύ σόλο κιθάρας αναλαμβάνει το δεύτερο μισό του τραγουδιού, στο οποίο κυριαρχούν οι κραυγές του Gerard Way: «Είμαστε ελεύθεροι». Παρά το σκοτεινό ύφος του, μία χρυσή αύρα θριάμβου περιβάλλει το τραγούδι.

Οι My Chemical Romance ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στη μουσική στα τέλη του 2019, έξι χρόνια μετά τη διάλυσή τους τον Μάρτιο του 2013, και έδωσαν μόλις μία συναυλία μαζί στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, πριν αναγκαστούν να αναβάλουν όλες τις υπόλοιπες συναυλίες τους λόγω της πανδημίας

Το συγκρότημα θα επισττρέψει τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουν δύο συναυλίες στην Κορνουάλη στο πλαίσιο του φετινού Eden Sessions, πριν ακολουθήσουν περισσότερες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην στην Ευρώπη.

Τον Αύγουστο, οι My Chemical Romance θα ξεκινήσουν το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους.

Το τελευταίο άλμπουμ των My Chemical Romance ήταν το «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys», που κυκλοφόρησε το 2010. Μετά τη διάλυσή τους, κυκλοφόρησαν το 2014 τη συλλογή «May Death Never Stop You», ένα greatest hits άλμπουμ που περιείχε το νέο τραγούδι «Fake Your Death».

Οι My Chemical Romance ιδρύθηκαν στο Newark του Νιού Τζέρσεϊ το 2001 και αποτελούνται από τον τραγουδιστή Gerard Way, τον πρώτο κιθαρίστα Ray Toro, τον κιθαρίστα Frank Iero και τον μπασίστα Mikey Way.