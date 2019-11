Οι My Chemical Romance επανασυνδέονται για μία και μοναδική συναυλία.

Οι φήμες για την επάνοδο του συγκροτήματος ξεκίνησαν τον προηγούμενο Ιούνιο από τον Joe Jonas. Παρ’ όλα αυτά ο κιθαρίστας της μπάντας, Frank Iero, διέψευσε τα σενάρια, όμως άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό λέγοντας ότι «όλα είναι δυνατά».

Τελικά οι My Chemical Romance έκαναν την ανατροπή και ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν στη σκηνή για μία μόνο βραδιά, στις 20 Δεκεμβρίου στο «Shrine Expo» του Λος Άντζελες.

Πρόκειται για την πρώτη συναυλία του γκρουπ από το 2012.

Τα εισιτήρια για τη συναυλία εξαντλήθηκαν σε ελάχιστα λεπτά από την έναρξη της διάθεσής τους.

Οι My Chemical Romance ευχαρίστησαν τους οπαδούς τους για τη στήριξή τους, τονίζοντας ότι δεν περίμεναν τη μεγάλη ανταπόκριση.

«Είναι πραγματικά απίστευτη για εμάς η επιτυχία που έχουμε ζήσει τις τελευταίες ημέρες. Από τα βάθη της καρδιάς μας, σας ευχαριστούμε για το θερμό καλωσόρισμα. Πραγματικά δεν το περιμέναμε. Τα λέμε σύντομα», έγραψε το συγκρότημα στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι My Chemical Romance διαλύθηκαν το 2013, έχοντας κυκλοφορήσει ως τότε τέσσερα άλμπουμ. Ο τελευταίος δίσκος τους ήταν το «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» (2010).

Τα μέλη της μπάντας, Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way και Frank Iero, συνέχισαν την πορεία τους με σόλο καθώς και συνεργατικά εγχειρήματα.

It is truly unbelievable to us the happiness we have experienced over the past two days. From the bottom of our hearts, thank you for the warm welcome back. We truly did not expect this. See you soon. Xoxo, MCR.

Photos by : Steve Pedulla pic.twitter.com/U6q01axUzz

— My Chemical Romance (@MCRofficial) November 2, 2019