Φρένο στις φήμες για επάνοδο των My Chemical Romance.

Οι My Chemical Romance διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Joe Jonas περί πιθανής επανασύνδεσής τους και προδίδουν τις ελπίδες των θαυμαστών τους.

Ο πρώην κιθαρίστας της μπάντας, Frank Iero, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες για επανένωση My Chemical Romance, τις οποίες διέδωσε το μέλος των Jonas Brothers.

Σε σχετική ερώτηση που του υπέβαλε το «Asbury Park Press», ο Frank Iero απάντησε αρνητικά και επισήμανε ότι το συγκρότημα δεν ετοιμάζει κάποιο επίσημο project.

Οι φήμες διαδόθηκαν ύστερα από μία συνέντευξη των Jonas Brothers στην εκπομπή «Breakfast Studio» του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού KIIS FM, όπου ο Joe Jonas ισχυρίστηκε ότι οι My Chemical Romance έκαναν πρόβες σε ένα στούντιο δίπλα στο δικό τους στη Νέα Υόρκη.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των My Chemical Romance κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2010 και είχε τον τίτλο «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys».

Το γκρουπ ανακοίνωσε τη διάλυσή του το Μάρτιο του 2013, έπειτα από 12 χρόνια επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Αν και τα σενάρια για επανασύνδεση διαψεύδονται προς το παρόν, ο Frank Iero δεν αποκλείει τίποτα για το μέλλον. «Επιβίωσα από τροχαίο με λεωφορείο, έτσι τα πάντα είναι πιθανά», είπε.

Το ατύχημα στο οποίο αναφέρεται ο Iero συνέβη τον Οκτώβριο του 2016 στο Σίδνεϊ. Ο κιθαρίστας και μέλη της μπάντας του παρασύρθηκαν από λεωφορείο τη στιγμή που ξεφόρτωναν τον εξοπλισμό τους από το βαν που τους μετέφερε.