My Chemical Romance: Αυτά ήταν τα τραγούδια της reunion συναυλίας

2 ώρες διήρκησε η συναυλία στο Λος Άντζελες και αυτά είναι τα τραγούδια που ακούστηκαν

Επτά χρόνια μετά το τελευταίο τους live (το 2012), οι My Chemical Romance επέστρεψαν με μια συναυλία τα εισιτήρια της οποίας έγιναν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Όσοι βρέθηκαν στο Hall of the Expo Hall στο Λος Άντζελες, μπόρεσαν ν’ ακούσουν τραγούδια από τα τέσσερα στούντιο άλμπουμ τους σε μια παράσταση που διήρκησε πάνω από δύο ώρες.

California 2019. Thank you to everyone that came out last night.

📸: Kristin Burns @kristingram pic.twitter.com/2CjN0Yxvqn — My Chemical Romance (@MCRofficial) December 22, 2019

Όσο για τα τραγούδια που ακούστηκαν; Δείτε τα παρακάτω.

1. I’m Not Okay (I Promise)

2. Thank You for the Venom

3. Give ‘Em Hell, Kid

4. House of Wolves

5. Summertime

6. You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

7. Make Room!!!!!

8. Our Lady of Sorrows

9. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

10. Sleep

11. Mama

12. I Don’t Love You

13. DESTROYA

14. Teenagers

15. S/C/A/R/E/C/R/O/W

16. Famous Last Words

17. The Kids From Yesterday

Bis:

18. Vampire Money

19. Helena

Bis 2:

20. Welcome to the Black Parade

Η συναυλία στο Hall of the Expo Hall ήταν πρώτη από τις τέσσερις συναυλίες που είχε ανακοινώσει το γκρουπ τον Νοέμβρη, στις οποίες προστέθηκαν μια εμφάνιση στο Download festival και μια στην Ιαπωνία.