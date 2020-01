Οι My Chemical Romance αφήνουν υπονοούμενα για νέα μουσική με ένα νέο video

Το instrumental «An Offering… »έρχεται ένα μήνα μετά την πρώτη συναυλία τους!

Η επιστροφή των My Chemical Romance μπορεί να μην είναι κάτι νέο, αφού ήδη από το Νοέμβρη, το συγκρότημα του Gerard Way είχε ανακοινώσει την επανένωση και την πρώτη συναυλία μετά από 7 χρόνια. Αυτό που είναι νέο είναι η πρώτη δόση από τη νέα τους μουσική που έρχεται με την κυκλοφορία ενός βίντεο για το instrumental τραγούδι «An Offering…». Μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Στο βίντεο ανακοινώνεται επίσης μια νέα ημερομηνία για την εμφάνισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα στο Milton Keynes στις 20 Ιουνίου 2020. Στο τέλος του βίντεο διαβάζουμε το μήνυμα:

My Chemical Romance

Stadium MK

June 20, 2020

Milton Keynes

United Kingdom

Οι My Chemical Romance ανακοίνωσαν την πρώτη συναυλία επανένωσής τους την ημέρα του Halloween του 2019. Ενώ ανακοίνωσαν παρόμοια shows επανένωσης μέσα στους επόμενους μήνες. Το γκρουπ διαλύθηκε το 2013, έχοντας κυκλοφορήσει ως τότε τέσσερα άλμπουμ με τελευταίο το, «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» που κυκλοφόρησε το 2010.