Οι Muse δίνουν το σύνθημα της προσωπικής επανάστασης με το νέο single «Won’t Stand Down»

Οι Muse επιστρέφουν με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Won’t Stand Down», το οποίο κυκλοφορεί από τη Warner Records.

Σε παραγωγή των Muse και μίξη του Dan Lancaster, το «Won’t Stand Down» είναι ένα ετοιμοπόλεμο anthem με σκληρές κιθάρες και παραμορφώσεις που παραπέμπουν σε industrial στοιχεία, που αναδεικνύουν τους εντυπωσιακούς στίχους του Bellamy σχετικά με την ανάκτηση της ελέγχου.

Το «Won’t Stand Down» ξεχωρίζει για τη δραματική αλλαγή στον ήχο των Muse, με το συγκρότημα να εγκαταλείπει τις pop επιρροές του Stimulation Theory» για να επιστρέψει στις heavy ρίζες τους.

Στιχουργικά, οι Muse προσεγγίζουν θέματα που χαρακτήριζαν τραγούδια όπως το «The Handler» και το «MK Ultra» και περιγράφουν μία προσωπική εξέγερση και επανάσταση.

«Το «Won’t Stand Down» είναι ένα τραγούδι που αναφέρει ότι πρέπει να υψώσεις το ανάστημά σου απέναντι στους νταήδες, είτε αυτό συμβεί στην παιδική χαρά, είτε στη δουλειά, είτε οπουδήποτε», δηλώνει ο frontman των Muse, Matt Bellamy.

«Πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τον εξαναγκασμό και την κοινωνιοπαθητική χειραγώγηση και να αντιμετωπίσεις τις αντιξοότητες με δύναμη, αυτοπεποίθηση και επιθετικότητα», σημειώνει.

