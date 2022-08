Οι Muse παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Will Of The People»

Το ένατο άλμπουμ των Muse κυκλοφορεί.

Οι Muse παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Will Of The People».

Το «Will of the People» είναι μια φανταστική ιστορία που διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό metaverse, σε έναν φανταστικό πλανήτη που κυβερνάται από ένα φανταστικό αυταρχικό κράτος, που διοικείται από έναν φανταστικό αλγόριθμο, που εφαρμόζεται από ένα φανταστικό κέντρο δεδομένων, που το διαχειρίζεται μια φανταστική τράπεζα, που τυπώνει ένα φανταστικό νόμισμα και ελέγχει έναν φανταστικό πληθυσμό σε μια φανταστική πόλη,.

Μία ημέρα, ο πρωταγωνιστής του άλμπουμ, ένας συνηθισμένος πολίτης που ζει μια συνηθισμένη ζωή, αποφασίζει ότι φτάνει πια.

Φυσικά, η ουσία του άλμπουμ κάθε άλλο παρά φανταστική είναι. Το «Will Of The People» είναι ένα σχόλιο για τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά με επιπλέον θεατρικότητα.

Ο frontman των Muse, Matt Bellamy, λέει για το άλμπουμ: «Το “Will Of The People” δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο και είναι επηρεασμένο από την αυξανόμενη αβεβαιότητα και αστάθεια στον κόσμο».

«Μια πανδημία, νέοι πόλεμοι στην Ευρώπη, μαζικές διαμαρτυρίες και ταραχές, μία απόπειρα εξέγερσης, η δυτική δημοκρατία που κλυδωνίζεται, ο αυξανόμενος αυταρχισμός, οι πυρκαγιές και οι φυσικές καταστροφές και η αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας τάξης αποτέλεσαν τη βάση για το “Will Of The People”», εξηγεί.

«Ήταν μία ανησυχητική και τρομακτική περίοδος για όλους μας, καθώς η δυτική αυτοκρατορία και ο φυσικός κόσμος, που μας έχουν στηρίξει για τόσο πολύ καιρό, απειλούνται πραγματικά. Αυτό το άλμπουμ είναι μία προσωπική περιήγηση μέσα σε αυτούς τους φόβους και μία προετοιμασία για αυτό που θα ακολουθήσει», προσθέτει.

Καθώς οι Muse είναι Muse, δεν υπακούουν σε κανένα μουσικό είδος. Το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ «Will Of The People» δίνει παιχνιδιάρικη πρόκληση σε ένα δυστοπικό glam-rock τοπίο, ενώ υπάρχει μία αθωότητα και μία αγνότητα στις νοσταλγικές ηλεκτρονικές υφές του «Verona».

Από την ενδόμυχη συγκίνηση του «Won’t Stand Down» μέχρι τα βαριά industrial riffs του «Kill Or Be Killed» ή την αστραπιαία ορμή του «Euphoria», το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το φρενήρες φινάλε του βάναυσα ειλικρινούς «We Are Fucking Fucked».

Την παραγωγή του «Will Of The People» επιμελήθηκαν οι Muse. Τη μίξη σε οκτώ κομμάτια έκανε ο πολυβραβευμένος με Grammy Serban Ghenea, η μίξη στο «Won’t Stand Down» έγινε από τον Dan Lancaster και την πρόσθετη μίξη στο «Kill Or Be Killed» έκανε τον Aleks von Korff.

Οι Muse κυκλοφορούν παράλληλα μία NFT έκδοση του «Will Of The People» σε περιορισμένο αριθμό 1.000 αντιτύπων παγκοσμίως μέσω της φιλικής προς το περιβάλλον πλατφόρμας NFT Serenade.

Οι αγοραστές θα αποκτήσουν μια downloadable έκδοση του «Will Of The People» – με διαφορετικό εξώφυλλο – σε αρχεία FLAC υψηλής ανάλυσης και οι Muse θα υπογράψουν ψηφιακά το άλμπουμ. Τα ονόματα καθενός από τους 1.000 αγοραστές θα είναι μόνιμα καταχωρημένα στο συνδεδεμένο μητρώο αγοραστών.

Οι Muse είναι οι Matt Bellamy (φωνή, κιθάρα, πλήκτρα), Dominic Howard (μπάσο, φωνητικά) και Chris Wolstenholme (ντραμς).

Το τελευταίο άλμπουμ τους, «Simulation Theory» (2018), έκανε ντεμπούτο στο No. 1 σε πολλές χώρες και αποτέλεσε το έκτο συνεχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: