Η νέα δισκογραφική δουλειά των Muse έρχεται το Νοέμβριο.

Οι Muse παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο single «The Dark Side» και συγχρόνως ανακοινώνουν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Simulation Theory».

Το «Simulation Theory» είναι η όγδοη δισκογραφική δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 9 Νοεμβρίου από τη Warner Music, αποτελώντας μία μοναδική ωδή στη δεκαετία του 1980.

Η στάνταρ έκδοση περιέχει 11 νέα τραγούδια, ενώ άλλες πέντε εναλλακτικές εκδοχές θα συναντήσουμε στην deluxe έκδοση. Η προ-παραγγελία του «Simulation Theory» έχει αρχίσει.

Το άλμπουμ έρχεται σχεδόν τριάμισι χρόνια μετά το «Drones», το οποίο απέσπασε τον τίτλο του «Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ» στα 58α Βραβεία Grammy και αναδείχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις 19 κυκλοφορίες του 2015 με τις υψηλότερες πωλήσεις.

Τους τελευταίους 15 μήνες, οι Muse έχουν προμηνύσει το νέο δίσκο τους με τα singles «Dig Down», «Thought Contagion» και «Something Human».

Το επόμενο, τέταρτο κατά σειρά, άκουσμα από το επερχόμενο «Simulation Theory» είναι το «The Dark Side».

Το video clip του τραγουδιού συνεχίζει το φουτουριστικό ταξίδι που ξεκίνησαν οι Muse στο «Dig Down» και προχώρησε στα «Thought Contagion» και «Something Human», πάντα με τη σκηνοθεσία του Lance Drake.

Σε αυτή τη φαντασμαγορική ιστορία που διασπάται σε ενότητες, παρακολουθούμε τους Matt Bellamy, Dominic Howard και Chris Wolstenholme (τα τρία μέλη της μπάντας) σε μία συναρπαστική καταδίωξη γεμάτη περιπέτεια και αδρεναλίνη, η οποία διαδραματίζεται σε έναν εντυπωσιακό κόσμο εικονικής πραγματικότητας.

Εξάλλου, η εικονική πραγματικότητα είναι άξονας ολόκληρου του «Simulation Theory».

Τα τραγούδια του «Simulation Theory»

1. Algorithm

2. The Dark Side

3. Pressure

4. Propaganda

5. Break It To Me

6. Something Human

7. Thought Contagion

8. Get Up and Fight

9. Blockades

10. Dig Down

11. The Void

Deluxe έκδοση:

12. Algorithm (Alternate Reality Version)

13. The Dark Side (Alternate Reality Version)

14. Propaganda (Acoustic)

15. Something Human (Acoustic)

16. Dig Down (Acoustic Gospel Version)