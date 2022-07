Οι Muse εμφανίζονται στο «πιο heavy τους» στο νέο τραγούδι «Kill Or Be Killed»

Οι Muse πειραματίζονται στο νέο τραγούδι τους με έναν σύγχρονο metal ήχο.

Οι Muse παρουσιάζουν το νέο τραγούδι «Kill Or Be Killed» ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ τους «Will Of The People» στις 26 Αυγούστου.

Το «Kill Or Be Killed», το οποίο διαθέτει γρανιτένια riffs, industrial πινελιές στην παραγωγή και μία επεκτατική, εκκεντρική prog δομή, είναι ένα από τα πιο βαριά τραγούδια των Muse μέχρι σήμερα και είναι ήδη ένα από τα αγαπημένα του κοινού στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Η ενστικτώδης ένταση του τραγουδιού δημιούργησε ενθουσιώδες αντιδράσεις από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Muse με μηνύματα που παρακαλούσαν το συγκρότημα να κυκλοφορήσει το single.

Οι Muse παρουσίασαν για πρώτη φορά το «Kill Or Be Killed» σε διάφορα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι, όπως και στην εμφάνισή τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο πλαίσιο του «EJEKT Festival», στις 29 Ιουνίου, κρατώντας το τραγούδι για το encore της βραδιάς.

Ανταποκρινόμενοι στη συντριπτική «θέληση του κόσμου», οι Muse αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα το «Kill Or Be Killed» πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Ο Matt Bellamy δήλωσε: «Το “Kill Or Be Killed” είναι οι Muse στο πιο heavy τους! Θέλαμε να ανανεώσουμε τον hard rock ήχο μας σε αυτό το άλμπουμ και με το “Kill Or Be Killed” βρήκαμε έναν σύγχρονο metal ήχο που περιλαμβάνει διπλό bass drum και ακόμα και death growl».

«Σε στιχουργικό επίπεδο το τραγούδι έχει επιρροές από το αγαπημένο μου τραγούδι του Paul McCartney, το “Live And Let Die”, μία σκοτεινή άποψη για το πώς οι αντιξοότητες της ζωής μπορούν μερικές φορές να βγάλουν στην επιφάνεια το χειρότερο ανθρώπινο ένστικτο της επιβίωσης με κάθε κόστος», πρόσθεσε.

Όπως χαρακτηριστικά τραγουδά ο Matt Bellamy: «Η μοίρα, με τρελαίνει / Με αναγκάζει να αντιμετωπίσω / Ότι πρέπει να σκοτώσω ή να σκοτωθώ»

Το music video για το «Kill Or Be Killed» έχει σκηνοθετήσει ο Ben Lowe και αποτελείται από live πλάνα των Muse να παίζουν το τραγούδι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συναυλιών του.

Οι Muse έχουν κυκλοφορήσει ήδη από το επερχόμενο νέο άλμπουμ τους κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς τα τραγούδια «Won’t Stand Down», «Compliance» και το ομότιτλο «Will Of The People».