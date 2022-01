Οι Muse επιστρέφουν με το νέο single «Won’t Stand Down»

Οι Muse ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους με το νέο single «Won’t Stand Down».

Οι Matt Bellamy ενθουσίασε τους θαυμαστές του συγκροτήματος την περίοδο των Χριστουγέννων όταν κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram παρουσίασε ένα απόσπασμα του hard rock τραγουδιού «Won’t Stand Down», το οποίο άκουε στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου του.

Οι Muse αποκάλυψε τώρα ότι το πρώτο δείγμα από το επόμενο άλμπουμ τους μετά από το «Simulation Theory» του 2018 θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.

Το βρετανικό τρίο δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για το pre-save του τραγουδιού στις υπηρεσίες streaming, καθώς το σκοτεινό και δυσοίωνο εξώφυλλο του «Won’t Stand Down» το οποίο απεικονίζει μια μυστηριώδη φιγούρα με κουκούλα και μάσκα να αιωρείται και πολλές ακόμα παρόμοιες φιγούρες να παραμονεύουν στη σκιά.

Το 2021, οι Muse κυκλοφόρησαν την remixed επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του δεύτερου άλμπουμ τους «Origin Of Symmetry», ενώ ο Matt Bellamy κυκλοφόρησε επίσης στην Record Store Day μια συλλογή από σόλο ηχογραφήσεις με τίτλο «Cryosleep».

Ο Matt Bellamy μίλησε στο NME τον Μάιο του 2020 σχετικά με όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν για τους Muse μετά το «Simulation Theory».

«Μου αρέσει η ιδέα της απόλυτης επαναφοράς και της επιστροφής στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Όπως το να επιστρέψουμε φυσικά στη γενέτειρά μας (το Teignmouth στο Devon της Αγγλίας) και να ξαναγυρίσουμε στο πώς ήμασταν από την αρχή», είπε.

«Πιθανότατα θα μπούμε στο στούντιο την επόμενη χρονιά για να κάνουμε ένα νέο άλμπουμ και μετά από αυτό θα περιοδεύσουμε, ανάλογα με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς», ανέφερε.

«Για εμάς, το 2020 θα ήταν πάντα μια χρονιά που θα σκεφτόμασταν να μείνουμε εκτός δουλειάς και εκτός περιοδειών. Οι Muse δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό στα 20 περίπου χρόνια πορείας τους», πρόσθεσε.

Ο Matt Bellamy αποκάλυψε περισσότερα για την πρόοδο της επόμενης δισκογραφικής δουλειάς των Muse τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς.

«Ξεκίνησα να γράφω όταν ξεκίνησαν όλες οι διαμαρτυρίες και όλο το χάος», εξήγησε, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες του κινήματος Black Lives Matter σε όλο τον κόσμο το καλοκαίρι του 2020. «Είναι περίεργο να το λες, αλλά ταιριάζει στη μουσική που γράφω. Σε κρατάει λίγο σε εγρήγορση», είπε.

Εν τω μεταξύ, οι Muse αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι και να εμφανιστούν ως επικεφαλής του «EJEKT Festival 2022» την Τετάρτη 29 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

WON'T STAND DOWN

Our new single, released next week on Thursday January 13th. Pre-save now at https://t.co/bTYoaVPipN #WontStandDown pic.twitter.com/1NmZRAC29Z

— muse (@muse) January 7, 2022