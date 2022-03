Οι Muse κυκλοφορούν το single «Compliance» και ανακοινώνουν το άλμπουμ «Will Of The People»

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ των Muse – Ακούστε το καινούργιο τραγούδι τους

Οι Muse ανακοινώνουν ότι το νέο άλμπουμ τους θα έχει τον τίτλο «Will Of The People» και ότι θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου από την Warner Music.

Παράλληλα αποκαλύπτουν το νέο single «Compliance», τον δεύτερο προπομπό του άλμπουμ μετά το «Won’t Stand Down», με το οποίο επέστρεψαν δισκογραφικά στις αρχές της χρονιάς.

Ο frontman των Muse, Matt Bellamy, λέει για το άλμπουμ: «Το “Will Of The People” δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο και είναι επηρεασμένο από την αυξανόμενη αβεβαιότητα και αστάθεια στον κόσμο».

«Μια πανδημία, νέοι πόλεμοι στην Ευρώπη, μαζικές διαμαρτυρίες και ταραχές, μία απόπειρα εξέγερσης, η δυτική δημοκρατία που κλυδωνίζεται, ο αυξανόμενος αυταρχισμός, οι πυρκαγιές και οι φυσικές καταστροφές και η αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας τάξης αποτέλεσαν τη βάση για το “Will Of The People”», εξηγεί.

«Ήταν μία ανησυχητική και τρομακτική περίοδος για όλους μας, καθώς η δυτική αυτοκρατορία και ο φυσικός κόσμος, που μας έχουν στηρίξει για τόσο πολύ καιρό, απειλούνται πραγματικά. Αυτό το άλμπουμ είναι μία προσωπική περιήγηση μέσα σε αυτούς τους φόβους και μία προετοιμασία για αυτό που θα ακολουθήσει», προσθέτει.

Καθώς οι Muse είναι οι Muse, δεν υπακούουν σε κανένα μοναδικό είδος. Το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ «Will Of The People» δίνει παιχνιδιάρικη πρόκληση σε ένα δυστοπικό glam-rock τοπίο, ενώ υπάρχει μία αθωότητα και μία αγνότητα στις νοσταλγικές ηλεκτρονικές υφές του «Verona».

Από την ενδόμυχη συγκίνηση του «Won’t Stand Down» μέχρι τα βαριά industrial riffs του «Kill Or Be Killed» ή την αστραπιαία ορμή του «Euphoria», το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το φρενήρες φινάλε του βάναυσα ειλικρινούς «We Are Fucking Fucked».

WILL OF THE PEOPLE

The new album released 26th August 2022

Pre-order here: https://t.co/guN67s0TzY pic.twitter.com/7G0YkkJVnZ — muse (@muse) March 17, 2022

Όσον αφορά το νέο single της μπάντας, το «Compliance», ο Matt Bellamy δηλώνει:

«Το “Compliance” αφορά την υποταγή σε αυταρχικούς κανόνες και την καθησυχαστική αναλήθεια για να γίνεις αποδεκτός σε μία ομάδα. Συμμορίες, κυβερνήσεις, δημαγωγοί, αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων και θρησκείες μας αποπλανούν σε περιόδους αδυναμίας, δημιουργώντας αυθαίρετους κανόνες και διαστρεβλωμένες ιδέες για να συμμορφωθούμε».

«Μας πουλάνε παρηγορητικούς μύθους, λέγοντάς μας ότι μόνο αυτοί μπορούν να εξηγήσουν την πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ελευθερία, την αυτονομία και την ανεξάρτητη σκέψη μας», συνεχίζει.

«Δεν μας εξαναγκάζουν απλώς, αλλά μας βάζουν σε κοπάδι, μας φοβίζουν και μας μαντρώνουν για να παράγουμε καθημερινά “δύο λεπτά μίσους” εναντίον μιας εξωτερικής ομάδας της επιλογής τους και να κλείνουμε τα μάτια στη δική μας εσωτερική φωνή λογικής και συμπόνιας. Απλά χρειάζονται τη συμμόρφωσή μας», τονίζει.

Το «Compliance» είναι ένα εθιστικό τραγούδι, εμπλουτισμένο με κομψά συνθεσάιζερ και στοιχεία μιας εκκεντρικής alt-pop.

Καθώς ο Matt Bellamy τραγουδάει: «Απλά χρειαζόμαστε τη συμμόρφωσή σας / Δεν θα νιώθετε πια πόνο / Δεν θα υπάρχει πια απείθεια / Απλά δώστε μας τη συμμόρφωσή σας», τα δυναμικά ντραμς και το διακεκομμένο μπάσο κάνουν το τραγούδι να πλημμυρίζει από δύναμη.

Το μουσικό βίντεο για «Compliance», το οποίο γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Jeremi Durand στην Πολωνία, είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Looper» και ακολουθεί τρία παιδιά που φορούν μάσκες καθώς εξολοθρεύουν τους μελλοντικούς τους εαυτούς προκειμένου να ξεφύγουν από έναν δυστοπικό και καταπιεστικό κόσμο.

Την παραγωγή του «Will Of The People» επιμελήθηκαν οι Muse. Τη μίξη σε οκτώ κομμάτια έκανε ο πολυβραβευμένος με Grammy Serban Ghenea, η μίξη στο «Won’t Stand Down» έγινε από τον Dan Lancaster και την πρόσθετη μίξη στο «Kill Or Be Killed» έκανε τον Aleks von Korff.

Οι Muse είναι οι Matt Bellamy, Dominic Howard και Chris Wolstenholme. Το τελευταίο άλμπουμ τους, «Simulation Theory» (2018), έκανε ντεμπούτο στο No. 1 σε πολλές χώρες και αποτέλεσε το έκτο συνεχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό το καλοκαίρι οι Muse θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα εμφανιστούν ως επικεφαλής του «EJEKT Festival 2022» την Τετάρτη 29 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, έχοντας στο πλευρό τους τον Yungblud και τους Nothing But Thieves.

Το tracklist του άλμπουμ «Will Of The People»

1. Will Of The People

2. Compliance

3. Liberation

4. Won’t Stand Down

5. Ghosts (How Can I Move On)

6. You Make Me Feel Like It’s Halloween

7. Kill Or Be Killed

8. Verona

9. Euphoria

10. We Are Fucking Fucked