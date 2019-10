Το νέο τραγούδι των Mumford & Sons είναι εμπνευσμένο από το έργο του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα John Steinbeck.

Οι Mumford & Sons μοιράζονται το single «Blind Leading The Blind», το πρώτο τραγούδι τους μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Delta» το Νοέμβριο του 2018.

Το «Blind Leading The Blind», που κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music, είναι ένα τραγούδι που η μπάντα έγραφε ξανά και ξανά εδώ και 18 μήνες.

Η βράβευσή τους με το «John Steinbeck Award» από το Πανεπιστήμιο του San Jose το Σεπτέμβριο, ανανέωσε την έμπνευση των Mumford & Sons και τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν το τραγούδι.

Το «Blind Leading The Blind» αγγίζει θέματα που σχετίζονται με το εκτεταμένο λογοτεχνικό έργο του Αμερικανού συγγραφέα John Steinbeck, αλλά κυρίως την έννοια της κοινότητας.

Ο Marcus Mumford, αυτοαποκαλούμενος μελετητής αυτού του σπουδαίου συγγραφέα, σημείωσε ότι άντλησε έμπνευση για τους στίχους του τραγουδιού από τη δουλειά του με τους ανθρώπους που βοήθησαν στην τραγωδία του Πύργου του Grenfell, το έργο του ως πρέσβης του βρετανικού War Child και του αμερικανικού Children In Conflict, όπως και από τη δημιουργία του ταμείου «Gentlemen of the Road» από την μπάντα.

«Το “Blind Leading The Blind” ένα τραγούδι που είχαμε αρκετό καιρό στο συρτάρι και κατέληξε να έχει καταλυτική σημασία για το μεγαλύτερο μέρος του “Delta”, τα θέματά του και για τα συναισθήματά του, όμως δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε έγκαιρα για το βάλουμε στο άλμπουμ», λέει ο Marcus Mumford.

«Είμαστε υπερήφανοι που τελικά το ολοκληρώσαμε, καθώς φαίνεται ως ένα από πιο δύσκολα τραγούδια που έχουμε κυκλοφορήσει, τόσο για εμάς όσο και για τους ακροατές μας. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αναγκαστείς να το ακούσεις, όμως αυτή είναι η πρόκληση που βάλαμε στους εαυτούς μας.»

Οι Mumford & Sons επισφραγίζουν με την κυκλοφορία του «Blind Leading The Blind» μία εκπληκτική χρονιά κατά την οποία πραγματοποίησαν τις πρώτες τους συναυλίες ως επικεφαλής σε στάδια των ΗΠΑ, ενώ παρουσίασαν ένα πρόγραμμα ορόσημο για την πορεία τους στο φεστιβάλ «All Points East» στο Λονδίνο.

Η ιστορία των Mumford & Sons συνεχίζεται να γράφεται και η δεύτερη δεκαετία της πορείας τους θα ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, με καινούργιες κυκλοφορίες να είναι ήδη σχεδιασμένες για την άνοιξη.