MTV VMA 2022: Οι Red Hot Chili Peppers βραβεύθηκαν με το Global Icon Award – Το live act του συγκροτήματος

Οι Red Hot Chili Peppers ανέβηκαν στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2022 στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή 28 Αυγούστου για να παραλάβουν το Global Icon Award και γιόρτασαν τη νίκη τους ερμηνεύοντας δύο τραγούδια.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την εμφάνισή του με το «Black Summer», το lead single από το άλμπουμ του «Unlimited Love» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, και έκανε το κοινό του Prudential Center να κουνάει τα χέρια του στον αέρα.

Στη συνέχεια, οι Red Hot Chili Peppers πέρασαν στα funky single «Can’t Stop» από το άλμπουμ τους «By The Way» του 2002, με το συγκρότημα να ξεσηκώνεται σε τέτοιο βαθμό που ο ντράμερ Chad Smith πέταξε την μπαγκέτα του στον αέρα χωρίς να καταφέρει να την πιάσει.

Οι Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι έχουν κερδίσει οκτώ βραβεία στα MTV Video Music Awards, επέστρεψαν στη σκηνή της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από δύο και πλέον δεκαετίες και την τελευταία εμφάνισή τους το 2000, όταν βραβεύθηκαν με το περίφημο Video Vanguard Award.

«Ήθελα όντως να ευχαριστήσω την αυθάδη ερωμένη που είναι γνωστή ως MTV που μας υποστηρίζει για 1.000 χρόνια ή και περισσότερο», είπε ο τραγουδιστής των Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, στην ομιλία του συγκροτήματος μετά την εμφάνισή του.

«Αλλά πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά, θέλω να ευχαριστήσω τον Flea και τον John και τον Chad Smith. που μου έδωσαν έναν σκοπό στη ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια», πρόσθεσε.

Τα ντραμς του Chad Smith στην εμφάνιση των Red Hot Chili Peppers στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2022 είχαν την επιγραφή «Taylor», ως ένα φόρο τιμής στον εκλιπόντα Taylor Hawkins των Foo Fighters, οι οποίοι βραβεύθηκαν με το Global Icon Award της διοργάνωσης το 2021.

«Υπάρχει ένα άλλο μουσικό είδωλο – παγκόσμιο είδωλο – και το όνομά του είναι ο αδελφός μου Taylor Hawkins», είπε ο Chad Smith στην ομιλία του. «Και θέλω να το αφιερώσω αυτό το βραβείο στον Taylor και στην οικογένειά του. Τους αγαπώ και μου λείπει κάθε μέρα. Να πετάς, Hawk», συνέχισε.

Ο μπασίστας Flea ήταν ο πιο πληθωρικός από όλους στην ομιλία του, εκφράζοντας την αγάπη του όχι μόνο για τα υπόλοιπα μέλη των Red Hot Chili Peppers και την οικογένειά του και τους θαυμαστές του, αλλά και για «τις κατσαρίδες και το χώμα και τα δέντρα, και κάθε ανθρώπινο ον (…) και τα ελάφια και τα κέρατα των ελαφιών, και τα πουλιά και τον ουρανό».

«Ό,τι δεν είναι αγάπη είναι δειλία», κατέληξε ο Flea.

