MTV VMA 2022: Η Nicki Minaj βραβεύθηκε με το Video Vanguard Award και τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της

Η εμφάνιση της Nicki Minaj στα MTV VMA 2022.

Η Nicki Minaj παρέλαβε το εμβληματικό βραβείο «Michael Jackson» Video Vanguard Award στα MTV Video Music Awards 2022 και γιόρτασε την τιμή αυτή ερμηνεύοντας ένα medley με επιτυχίες από ολόκληρη την καριέρα της.

Στην πρώτη εμφάνισή της στα MTV VMA από το 2018, η βασίλισσα της hip-hop έστησε στη σκηνή των βραβείων ένα γιγάντιο κουκλόσπιτο με την επιγραφή «Nicki» στο εξωτερικό, ενώ η ίδια εμφανίστηκε ντυμένη ως κούκλα με ένα αστραφτερό ροζ μίνι φόρεμα και ροζ μαλλιά δεμένα με φιόγκο.

Η Nicki Minaj έκανε μία ανασκόπηση των επιτευγμάτων της λαμπρής καριέρας της με τις εκρηκτικές ερμηνείες τραγουδιών όπως τα «All Things Go», «Roman’s Revenge», «Monster», «Beez in the Trap», «Chun-Li», «Moment 4 Life», «Super Bass» και «Anaconda».

Επίσης, παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο single της «Super Freaky Girl».

Εκτός από τη βράβευσή της με το «Michael Jackson» Video Vanguard Award και το medley που ερμήνευσε στη σκηνή των βραβείων, η Nicki Minaj παρουσίασε τη βραδιά των MTV Video Music Awards 2022 μαζί με τον LL Cool J και τον Jack Harlow.

«Εσείς είστε τα μωρά μου, αλλά έχω ένα νέο μωρό», είπε η Nicki Minaj όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Video Vanguard Award.

«Έχω ένα νέο μωρό. Το όνομά του είναι Papa Bear. Σας αγαπώ. Η μαμά σ’ αγαπάει τόσο πολύ, τόσο πολύ, τόσο πολύ, τόσο πολύ», συνέχισε, αναφερόμενη στον γιο της, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η Nicki Minaj εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία για να αναφερθεί στους καλλιτέχνες που τη βοήθησαν να αναπτύξει τις δεξιότητές της στη hip-hop μουσική.

«Θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να πω ευχαριστώ σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους που με ενέπνευσαν και που νομίζω ότι ενέπνευσαν το flow μου: τους Lil Wayne, Foxy Brown, Lauryn Hill, Jay-Z, Slick Rick, Doug E. Fresh», σημείωσε.

Στη συνέχεια της ομιλίας της, η Nicki Minaj έκανε μία ιδιαίτερη μνεία σε σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ο Michael Jackson, από τον οποίο πήρε το όνομά του το Video Vanguard Award των MTV VMA.

«Μακάρι να ήταν εδώ η Whitney Houston και ο Michael Jackson», είπε.

«Μακάρι ο κόσμος να καταλάβαινε τι σήμαιναν και τι περνούσαν. Μακάρι ο κόσμος να έπαιρνε στα σοβαρά την ψυχική υγεία, ακόμη και για τους ανθρώπους που νομίζεις ότι ζούσαν την τέλεια ζωή», συνέχισε.

Η Nicki Minaj κέρδισε επίσης στα MTV Video Music Awards 2022 το βραβείο για το Καλύτερο Hip-Hop για το single της «Do We Have A Problem?» με τη συμμετοχή του Lil Baby.